В Красноярском крае задержали планировавшего нападение на школу
Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о задержании молодого человека, готовившего нападение на школу в Красноярском крае. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», – заявил Бастрыкин. При этом он не привел подробностей.
По словам председателя СК, за последние годы в России совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.
О шутинге в школах вновь заговорили после того, как 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате нападения погибли шесть человек, пострадали более 40.