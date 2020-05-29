Актер Владимир Машков отказался от думского мандата «Единой России»

Худрук Московского театра Олега Табакова, актер Владимир Машков отказался идти в Госдуму, его мандат Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует передать директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву. Об этом говорится в постановлении ЦИК, передает ТАСС.

Кроме того, от депутатских мандатов ЕР отказались избранные депутаты Кузьма Алдаров и Сергей Грачев. Их мандаты получат кандидаты из партийного списка Мария Василькова и Владимир Ильиных.

В понедельник, 5 октября, сообщалось, что ЦИК передаст мандат депутата Госдумы от «Единой России», директора Театра наций Марии Ревякиной актеру Владимиру Машкову.

Машков входил в московский список «Единой России» на выборах в Госдуму. После выборов стало известно, что артист не получил депутатский мандат, поскольку, как заявили в «Единой России», «до него очередь не дошла».