Знаменитости, которые собираются после выборов занять место в Госдуме, ликвидировали свои предпринимательские счета в один и тот же день - 1 октября. Те, кто не собирается на госслужбу, соответственно, остались бизнесменами.

Это вынужденная мера, продиктованная законом "О государственной гражданской службе РФ". Закон запрещает госслужащим заниматься предпринимательством.

Мария Бутина, проиграла выборы в Кировской области, на которые шла от “Единой России”. Однако, бывшая американская заключенная все же будет депутатом. Она получила мандат от местного губернатора Игоря Васильева. 1 декабря Мария ликвидировала ИП, которое ей было нужно для работы ведущей на канале RT.