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Певцов - да, Машков - нет, Прилепин - да. Появился способ узнать, кто из звезд готовится стать депутатом и чиновником

Официально новый состав Госдумы ещё не объявляли

Знаменитости, которые собираются после выборов занять место в Госдуме, ликвидировали свои предпринимательские счета в один и тот же день - 1 октября. Те, кто не собирается на госслужбу, соответственно, остались бизнесменами. 

Это вынужденная мера, продиктованная законом "О государственной гражданской службе РФ". Закон запрещает госслужащим заниматься предпринимательством.

Мария Бутина, проиграла выборы в Кировской области, на которые шла от “Единой России”. Однако, бывшая американская заключенная все же будет депутатом. Она получила мандат от местного губернатора Игоря Васильева. 1 декабря Мария ликвидировала ИП, которое ей было нужно для работы ведущей на канале RT.

Фото: Instagram

Эрудит Анатолий Вассерман, которого поддержал на выборах Сергей Собянин, тоже перестал быть индивидуальным предпринимателем 1 октября. ИП ему было нужно для “Деятельности в области исполнительских искусств”.

Фото: Rusprofile.ru

В этот же день попрощался со своим ИП артист Дмитрий Певцов (Единая Россия).  “Деятельность в области художественного творчества” могла приносить ему по 1,2 миллиона за роль в спектакле театра “Современник”.

Фото: Instagram

А вот коллега Певцова - Владимир Машков, не стал закрывать свой бизнес-счет. То, что он откажется от мандата депутата Госдумы, можно было понять заранее.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿Писатель Захар Прилепин, который заявил, что не собирается идти в Думу, тем не менее тож закрыл свой ИП. Правда, чуть раньше остальных - 28 сентября. Скорее всего, литератор-комбат все-таки займет ту или иную должность на госслужбе.

Фото: Facebook

А вот Тимофей Баженов последовал общему примеру и попрощался с бизнесом 1 октября. Натуралист вышел из состава учредителей компании по производству фильмов ООО "Телеобъединение "Сфера".

«Вассерман был при Лужкове ходячей Википедией». Петр Кулешов - о том, как начиналась политическая карьера эрудита
Космонавт, натуралист, комбат, телезвезда: кто будет заседать в новой Думе
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