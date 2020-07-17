Певцов - да, Машков - нет, Прилепин - да. Появился способ узнать, кто из звезд готовится стать депутатом и чиновником
Официально новый состав Госдумы ещё не объявляли
Знаменитости, которые собираются после выборов занять место в Госдуме, ликвидировали свои предпринимательские счета в один и тот же день - 1 октября. Те, кто не собирается на госслужбу, соответственно, остались бизнесменами.
Это вынужденная мера, продиктованная законом "О государственной гражданской службе РФ". Закон запрещает госслужащим заниматься предпринимательством.
Мария Бутина, проиграла выборы в Кировской области, на которые шла от “Единой России”. Однако, бывшая американская заключенная все же будет депутатом. Она получила мандат от местного губернатора Игоря Васильева. 1 декабря Мария ликвидировала ИП, которое ей было нужно для работы ведущей на канале RT.
Эрудит Анатолий Вассерман, которого поддержал на выборах Сергей Собянин, тоже перестал быть индивидуальным предпринимателем 1 октября. ИП ему было нужно для “Деятельности в области исполнительских искусств”.
В этот же день попрощался со своим ИП артист Дмитрий Певцов (Единая Россия). “Деятельность в области художественного творчества” могла приносить ему по 1,2 миллиона за роль в спектакле театра “Современник”.
А вот коллега Певцова - Владимир Машков, не стал закрывать свой бизнес-счет. То, что он откажется от мандата депутата Госдумы, можно было понять заранее.
Писатель Захар Прилепин, который заявил, что не собирается идти в Думу, тем не менее тож закрыл свой ИП. Правда, чуть раньше остальных - 28 сентября. Скорее всего, литератор-комбат все-таки займет ту или иную должность на госслужбе.
А вот Тимофей Баженов последовал общему примеру и попрощался с бизнесом 1 октября. Натуралист вышел из состава учредителей компании по производству фильмов ООО "Телеобъединение "Сфера".