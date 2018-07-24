Юридическое лицо на имя Марии Бутиной было ликвидировано 1 октября - через несколько дней после того, как стало известно, что она проходит в Госдуму. Это стало возможно в результате отказа от мандата губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Ранее Мария Бутина проиграла выборы в регионе, где баллотировалась от “Единой России”.

В январе 2020 года, после того как стало известно, что Мария Бутина станет ведущей на канале RT, она зарегистрировала Индивидуальный предпринимательский счет, указав основными видами деятельности Радиовещание, Телевещание, Дизайн, Фотография и тд. Очевидно, после получения депутатского мандата, период работы на ТВ для нее закончен.

За полтора года на госканале самой известной работой Бутиной стал репортаж из покровской колонии ИК №2, где отбывает срок Алексей Навальный. Телеведущая проникла в барак и устроила перепалку с оппозиционером, который до этого жаловался на условия содержания. Бутина назвала условия в колонии образцовыми.