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Мария Бутина перестанет работать телеведущей

Новоявленный депутат ликвидировала ИП, которое было нужно для работы на RT

Фото: Instagram

Юридическое лицо на имя Марии Бутиной было ликвидировано 1 октября - через несколько дней после того, как стало известно, что она проходит в Госдуму. Это стало возможно в результате отказа от мандата губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Ранее Мария Бутина проиграла выборы в регионе, где баллотировалась от “Единой России”.

В январе 2020 года, после того как стало известно, что Мария Бутина станет ведущей на канале RT, она зарегистрировала Индивидуальный предпринимательский счет, указав основными видами деятельности Радиовещание, Телевещание, Дизайн, Фотография и тд. Очевидно, после получения депутатского мандата, период работы на ТВ для нее закончен. 

За полтора года на госканале самой известной работой Бутиной стал репортаж из покровской колонии ИК №2, где отбывает срок Алексей Навальный. Телеведущая проникла в барак и устроила перепалку с оппозиционером, который до этого жаловался на условия содержания. Бутина назвала условия в колонии образцовыми.

Фото: ВГТРК

Мария Бутина получила известность после того  как была осуждена в США. Американские власти объявили ее иностранным агентом и посадили в одиночную камеру. По версии обвинения, Мария вела лоббистскую деятельность в оружейных клубах, где собираются сторонники республиканской партии США. Спустя несколько лет России удалось вернуть Бутину на родину.

Мария Бутина сложила оружие
Маш, возьми "калаш". Чей агент Бутина – наш или американский

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