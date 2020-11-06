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Полиция задержала члена президиума ЦК КПРФ. Его нашли в метро через систему распознавания лиц

Сергей Обухов был задержан полицией прямо в вагоне метро. Он прошел в Госдуму по партспискам, но силовиков это не остановило

Фото: Telegram

Сергей Обухов

Кандидат в депутаты Госдумы, член президиума центрального комитета КПРФ Сергей Обухов был задержан в Москве в вагоне метро на станции Партизанская. Как рассказал сам политик, полиция вычислила его, воспользовавшись системой распознавания лиц.

Обухов сообщает, что пока его держат в полицейском пункте на станции метро. Причина задержания не уточняется.

«Только что в метро, как и меня в пятницу, задержали Сергея Обухова, который между прочим, уже почти депутат Госдумы! Санкция Генпрокурора? Похоже не, не слышали!» — комментирует новость депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук, которая тоже была задержана ранее в отделении метрополитена для составления протокола об участии во встреча с депутатами Госдумы на Пушкинской площади.

Ранее сегодня возле дома был задержан муниципальный депутат района Останкино Сергей Цукасов. Он также посещал ту встречу с депутатами на Пушкинской.

Обновление. Сергея Обухова отпустили по команде, поступившей сотрудникам полиции: «Поступил звонок и полицейские заявили: приказали Вас отпустить», — сообщает он.

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