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Леонид Волков: «Мы с вами сделали КПРФ снова оппозиционной партией»

Член команды Навального считает, что опираясь на голоса избирателей члены КПРФ получили политическую субъектность

Фото: Global Look Press

Соратник оппозиционного политика Алексея Навального, политтехнолог Леонид Волков заявил в своем Facebook, что после выборов в Госдуму КПРФ вернула себе статус реальной оппозиционной партии из-за поддержки «Умного голосования». Он отмечает, что многие перед выборами задавали ему вопрос, какой смысл голосовать за парламентские партии — «ведь это никакая не оппозиция, они всегда голосуют вместе с [Единой Россией]», однако после того как несистемная оппозиция поддержала коммунистов, они «обрели политическую субъектность», поскольку за них проголосовали граждане, а не администрация президента.

«Политическая реальность после 19 сентября: КПРФ проводит один несогласованный митинг за другим [КПРФ называет это встречами с депутатами Госдумы, — ред]; РКН угрожает блокировкой сайта КПРФ; на депутатов и сотрудников горкома КПРФ эшники [сотрудники Центра «Э» МВД по противодействию экстремизму, — ред] устраивают облавы; на митингах скандируют "Свободу Навальному"», — констатирует Волков.

Политтехнолог не сомневается, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов в результате попытается договориться с администрацией президента — это уже ранее подтверждали источники «Медузы» (издание признано «иностранным агентом») — однако молодым представителям коммунистической партии такой расклад может не понравиться, потому что они, по его мнению, могут предпочесть «зависимость» от избирателей, а не от Кремля.

«Мы с вами, на секундочку, сделали то, чего не было уже 25 лет — сделали КПРФ снова оппозиционной партией, — объясняет Волков. — Это первый зримый, но далеко не единственный политический результат Умного голосования-2021, будут и еще».

Напомним, что накануне г-н Зюганов вместо акции коммунистов на Пушкинской площади посетил онлайн-встречу с президентом Владимиром Путиным, на которой не сказал ни слова о непризнании КПРФ результатов выборов и заверил главу государства в поддержке его политиков.

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