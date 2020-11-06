Нина Останина: Памфилова узурпировала власть, чтобы совершить конституционный переворот

Накануне митинга, вновь проходившего в формате встречи с депутатами Госдумы, в Москве было неспокойно. Сайту КПРФ пригрозили блокировкой за распространение информации о мероприятии. В городе прошла настоящая облава на коммунистов и их сторонников. Были задержаны десятки человек, в том числе координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, которому нельзя участвовать в митингах из-за админ. надзора. Политик в итоге получил 10 суток за то, что призывал людей на акцию в соцсетях.

У входа в Мосгордуму дежурили автозаки, карауля депутатов-коммунистов и их помощников. А квартира экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по 209-му округу Николая Волкова была взята в осаду силовиками. В квартире отрубили электричество и добивались выхода политика. Его задержали уже сегодня, примерно за час до начала митинга.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь не пришёл на собрание, но на это раз по уважительной причине. Как сообщил его соратник Владимир Кашин, Геннадий Андреевич отправился на встречу с Путиным и передал всем собравшимся привет. А ещё – что он всей душой с протестующими.