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Нина Останина: Памфилова узурпировала власть, чтобы совершить конституционный переворот

В субботу, 25 сентября, на Пушкинской площади в Москве КПРФ провела сход за отмену результатов электронного голосования (ДЭГ) в одномандатных округах столицы

Фото: Фото Надежды Гужевой

Накануне митинга, вновь проходившего в формате встречи с депутатами Госдумы, в Москве было неспокойно. Сайту КПРФ пригрозили блокировкой за распространение информации о мероприятии. В городе прошла настоящая облава на коммунистов и их сторонников. Были задержаны десятки человек, в том числе координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, которому нельзя участвовать в митингах из-за админ. надзора. Политик в итоге получил 10 суток за то, что призывал людей на акцию в соцсетях.

У входа в Мосгордуму дежурили автозаки, карауля депутатов-коммунистов и их помощников. А квартира экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по 209-му округу Николая Волкова была взята в осаду силовиками. В квартире отрубили электричество и добивались выхода политика. Его задержали уже сегодня, примерно за час до начала митинга.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь не пришёл на собрание, но на это раз по уважительной причине. Как сообщил его соратник Владимир Кашин, Геннадий Андреевич отправился на встречу с Путиным и передал всем собравшимся привет. А ещё – что он всей душой с протестующими.

К сожалению, Геннадий Андреевич не оправдал надежд протестующих. Путину он не сообщил ничего о непризнании компартией выборов и не высказал никаких претензий по этому поводу.

Зато Нина Останина была как никогда хороша. Она обвинила главу ЦИК Эллу Памфилову в том, что та «узурпировала власть, чтобы совершить конституционный переворот в одной отдельной ветви власти», а сам ЦИК назвала «декоративным органом».

По мнению Останиной, в результате в Госдуму пришли, цитируем, «300 преступников». На самом деле, согласно окончательным результатам выборов, озвученных Памфиловой 24 сентября, единороссов в Госдуме теперь 324 мандата, что на 19 меньше, чем в предыдущем созыве.

Собравшиеся скандировали: «Отменяй», звучали и лозунги в поддержку политзаключённых. Полиция в ответ устроила «дискотеку», пытаясь заглушить протестующих песнями советских композиторов и прочей мутью патриотической направленности.

В этот раз выступающие уложились менее, чем в час. В конце Денис Парфёнов зачитал резолюцию митинга:

– Итоги выборов не признаем. ДЭГ - угроза национальной безопасности.

В заявлении упоминались и фальсификации, и снятие самых ярких кандидатов, в том числе – Павла Грудинина из первой тройки партсписка.

– Настоящим проклятием этих выборов стало электронное голосование, как способ кражи голосов у оппозиции, – продолжил Парфёнов. – Абсолютно неподконтрольное обществу. После закрытия избирательных участков результаты обработки бумажных бюллетеней недвусмысленно свидетельствовали о победе кандидатов от КПРФ по одномандатным округам столицы. А итоги электронного голосования долгое время не сообщались якобы из-за пересчёта голосов. Затем каждому кандидату от власти докинули необходимое количество электронных бюллетеней, что привело к полному слому результатов выборов в Москве. Все кандидаты от оппозиции оказались проигравшими. Признавать такие итоги выборов мы категорически отказываемся!

Требования остались прежними:

  • отказ от электронного голосования;
  • аннулирование его результатов в Москве;
  • признание результатов выборов без его учёта.

Резолюцию собравшиеся приняли единогласно.

По завершении митинга народ не разошёлся. Через некоторое время протестующие двинулись по Тверской в сторону Госдумы, но были остановлены полицией на подходе к ней. ОВД-Инфо сообщает о нескольких задержаниях и о 79 задержанных в связи с акцией 20 сентября.

У полиции, как отмечают правозащитники, сложилась новая тактика: на месте проведения акций людей не трогают, зато потом устраивают облавы по домам. Впервые это было применено после апрельского митинга в поддержку Алексея Навального.

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