Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:11

Мундеп Сергей Цукасов задержан в Москве. Он ходил на встречу с депутатами КПРФ

Полиция по неизвестной причине пришла домой к муниципальному депутату района Останкино и задержала его

Фото: АГН "Москва"

Сергей Цукасов

О своем задержании сообщил сегодня муниципальный депутат московского района Останкино Сергей Цукасов. Политик совершал утреннюю пробежку, когда за ним побежали двое сотрудников полиции в штатском и начали заламывать руки. Причина задержания не уточняется.

«Ждали у подъезда. Делал я пробежку утреннюю. Побежали за мной, схватили, стали заламывать руки», — говорит он на опубликованном видео.

После того как депутат начал фиксировать происходящее на камеру, сотрудник в штатском стал угрожать ему отобрать телефон. На этом запись обрывается.

Цукасова повезли в ОВД Останкинский на приехавшей к месту служебной машине.

Ранее муниципальный депутат писал, что после встречи с депутатами Госдумы от КПРФ на Пушкинской площади 20 сентября, где собравшиеся заявили о непризнании результатов электронного голосования в Москве, к нему пришли три сотрудника Росгвардии и один сотрудник в штатском.

«Запугивают. Приходят ко многим. Полиция и Росгвардия, вам не стыдно ТАК унизительно кормить свои семьи?» — писал тогда г-н Цукасов.

Теги: #Москва

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Общество 3 дня назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 4 дня назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 5 дней назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 1 неделю назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 1 неделю назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Политика 23 минуты назад

«Губернаторов обнулили вслед за Путиным»: Кто и зачем попадет под действие нового закона

Общество 46 минут назад

Mash: лидер «Яблока» Явлинский госпитализирован в больницу после выборов

Общество 2 часа назад

Выборы прошли, можно поднимать: соцсети обсуждают рост тарифов ЖКУ

Общество 2 часа назад

Собянин сможет остаться. В парламенте хотят снять ограничения по срокам для глав регионов

Политика 3 часа назад

Япония считает Россию, Китай и Северную Корею главными угрозами кибербезопасности

Происшествия 3 часа назад

Глава Воронежской области поручил проверить все больницы после пожара в ковидном госпитале

Общество 3 часа назад

Главное к 27 сентября: Правительство против пенсий и МРОТ, Китай против крипты, YouTube против властей РФ

Происшествия 4 часа назад

Сын экс-депутата случайно застрелил друга

Политика 5 часов назад

Талибан* ввел в Афганистане запрет на бритье бород и посещение барбершопов

Политика 5 часов назад

Итоги выборов в Германии: Партия Меркель проиграла, сохранив шансы на своего канцлера

Общество 5 часов назад

В Москве 27 сентября будет в основном облачно, местами пройдут дожди

Общество 18 часов назад

Как охраняют школы Казани после шутинга с убийством семи детей? Никак (видео)

Происшествия 19 часов назад

Участкового с другом-уголовником задержали за изнасилование 12-летней девочки

Политика 20 часов назад

Доброхотов: Лавров случайно признал существование в России наемников

Общество 21 час назад

В Швейцарии референдум разрешил однополым парам вступать в брак и усыновлять детей

Политика 22 часа назад

Что Путин думает о выборах? «Очень конкурентные, прозрачные, честные и справедливые»

Общество 23 часа назад

Так и не «изгнавшего» Путина шамана Габышева отправили на принудительное лечение

Происшествия 23 часа назад

Отголоски Второй мировой ворвались на выборы в Германии. Голосованию мешает бомба

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика