Мундеп Сергей Цукасов задержан в Москве. Он ходил на встречу с депутатами КПРФ

О своем задержании сообщил сегодня муниципальный депутат московского района Останкино Сергей Цукасов. Политик совершал утреннюю пробежку, когда за ним побежали двое сотрудников полиции в штатском и начали заламывать руки. Причина задержания не уточняется.

«Ждали у подъезда. Делал я пробежку утреннюю. Побежали за мной, схватили, стали заламывать руки», — говорит он на опубликованном видео.

После того как депутат начал фиксировать происходящее на камеру, сотрудник в штатском стал угрожать ему отобрать телефон. На этом запись обрывается.

Цукасова повезли в ОВД Останкинский на приехавшей к месту служебной машине.

Ранее муниципальный депутат писал, что после встречи с депутатами Госдумы от КПРФ на Пушкинской площади 20 сентября, где собравшиеся заявили о непризнании результатов электронного голосования в Москве, к нему пришли три сотрудника Росгвардии и один сотрудник в штатском.

«Запугивают. Приходят ко многим. Полиция и Росгвардия, вам не стыдно ТАК унизительно кормить свои семьи?» — писал тогда г-н Цукасов.