"​​Лютый бред": Депутата Мосгордумы задержали за участие во встрече с депутатом Госдумы

Вероятно, речь идет о предполагаемом участии депутата Янчук в одной из прошедших на этой неделе встреч с депутатами Госдумы, предполагает депутат Мосгордумы от «Справедливой России — За правду» Михаил Тимонов.

«Какой-то лютый бред происходит на фоне озабоченности режима тем фактом, что народ не поверил «электронному рисованию»! — поражается парламентарий. — Уж не знаю, что имеется в виду [под несанкционированной акцией]. Если участие во встрече с депутатами Госдумы на Пушкинской — то это уж совсем противоправно».

Накануне в отделение полиции на этом основании доставили кандидата в депутаты от КПРФ Сергея Курганского, а также других участников встреч с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным. После этого г-н Рашкин потребовал от следственных органов прекратить подобную практику.

Кроме того, накануне были задержаны несколько участников встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфеновым, которая проходила возле памятника Индире Ганди в Москве. Их также обвинили в участии в «несанкционированной акции», а доверенное лицо кандидата в депутаты Михаила Лобанова Иван Шматин получил штраф размером в 20 тысяч рублей.

КПРФ настаивает, что для встречи с депутатами согласование властей по закону не требуется.