"Лютый бред": Депутата Мосгордумы задержали за участие во встрече с депутатом Госдумы
Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук задержана за участие в "несанкционированной акции". Вероятно, речь о встрече с депутатом ГД
Депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин сообщил о задержании своей коллеги по фракции Елены Янчук. Он пишет, что сотрудники правоохранительных органов не предъявили народному избраннику никаких документов, а задержание производилось из-за вменяемого ей «участия в несанкционированной акции протеста».
«Это неприкрытое давление на оппозиционного депутата и его избирателей!» — возмущается Ступин.
Информацию позднее подтвердила и сама Янчук в своих соцсетях.
Вероятно, речь идет о предполагаемом участии депутата Янчук в одной из прошедших на этой неделе встреч с депутатами Госдумы, предполагает депутат Мосгордумы от «Справедливой России — За правду» Михаил Тимонов.
«Какой-то лютый бред происходит на фоне озабоченности режима тем фактом, что народ не поверил «электронному рисованию»! — поражается парламентарий. — Уж не знаю, что имеется в виду [под несанкционированной акцией]. Если участие во встрече с депутатами Госдумы на Пушкинской — то это уж совсем противоправно».
Накануне в отделение полиции на этом основании доставили кандидата в депутаты от КПРФ Сергея Курганского, а также других участников встреч с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным. После этого г-н Рашкин потребовал от следственных органов прекратить подобную практику.
Кроме того, накануне были задержаны несколько участников встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфеновым, которая проходила возле памятника Индире Ганди в Москве. Их также обвинили в участии в «несанкционированной акции», а доверенное лицо кандидата в депутаты Михаила Лобанова Иван Шматин получил штраф размером в 20 тысяч рублей.
КПРФ настаивает, что для встречи с депутатами согласование властей по закону не требуется.