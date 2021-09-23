Главное к 24 сентября: Задержания протестующих в Москве, трагедия на Эльбрусе, пожар в вузе Минобороны

Пять альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии, ещё 14 человек удалось спасти, сообщили в МЧС. Группа находилась на высоте 5400 метров, когда резко ухудшились погодные условия. Они разбрелись, а один из сопровождавших гидов оставил их и ушел вниз. Спасательная операция продолжалась семь часов, в ней задействовали 70 спасателей и 16 единиц техники. Информация о подготовке альпинистов по версии разных агентств расходится.

В Мурманске 34-летнего жителя осудили за пост в соцсети «ВКонтакте». Мужчина должен выплатить 300 тысяч штрафа из-за высказывания, которое в местном УФСБ расценили как призыв к терроризму, пишет «Северпост». Сам обвиняемый признал вину.

В Нижневартовске муж мусульманки избил врача за то, что тот осмотрел его жену в ходе приема, сообщают N1 и Baza в соцсетях. Врач-дерматолог получил черепно-мозговую травму и сотрясение. Нападавший задержан. Как отмечается, сперва мусульманка в хиджабе хотела, чтобы её осмотрела женщина-врач, но в итоге согласилась и на мужчину-дерматолога. После её ухода в кабинет ворвался разгневанный муж и начал избивать медика.

Актер Дэниел Крейг был удостоен звания почетного коммандера Королевского военно-морского флота Великобритании за роль Джеймса Бонда, говорится на сайте проекта. Последняя часть Бондианы с его участием «Не время умирать» должна выйти в конце сентября.

Ночью в центре Москвы загорелось здание общежития военного университета. К шести часам утра его удалось ликвидировать, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. В Минобороны заявили, что пострадавших нет. Пожару присвоили третий ранг сложности из-за риска обрушения конструкции.