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Главное к 24 сентября: Задержания протестующих в Москве, трагедия на Эльбрусе, пожар в вузе Минобороны

На участников встречи с депутатом КПРФ составили протоколы, на Эльбрусе погибли пять альпинистов. Главное к утру пятницы

Фото: Скриншот

Михаил Лобанов на акции у памятника Индире Ганди

Накануне вечером у памятника Индире Ганди в ходе встречи избирателей с депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфеновым, в которой также принимал активное участие кандидат в депутаты Михаил Лобанов, задержали несколько участников. Среди них доверенное лицо Лобанова Иван Шматин и ещё как минимум семь человек, пишет «ОВД-Инфо». Двоих отпустили сразу после того как доставили в ОВД «Раменки», ещё пятеро были задержаны.

Когда в ОВД приехали адвокаты Илья Уткин и Евгений Ступин (также является депутатом Мосгордумы), их сперва отказались пускать туда под предлогом «обработки помещения от короновируса», однако спустя пару часов защитникам удалось пройти внутрь. В итоге Семёна Родина, Эмилию Камалиеву, Анастасию Барбашину, Егора Лебедева и Шабнама Мустафаева ночью отпустили из ОВД, предварительно составив протоколы о нарушении части 5 статьи 20.2 КоАП РФ о нарушении правил проведения несогласованных акций.

Шматина оставили на ночь в отделении. Ему вменили часть 2 статьи 20.2.

Пять альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии, ещё 14 человек удалось спасти, сообщили в МЧС. Группа находилась на высоте 5400 метров, когда резко ухудшились погодные условия. Они разбрелись, а один из сопровождавших гидов оставил их и ушел вниз. Спасательная операция продолжалась семь часов, в ней задействовали 70 спасателей и 16 единиц техники. Информация о подготовке альпинистов по версии разных агентств расходится.

В Мурманске 34-летнего жителя осудили за пост в соцсети «ВКонтакте». Мужчина должен выплатить 300 тысяч штрафа из-за высказывания, которое в местном УФСБ расценили как призыв к терроризму, пишет «Северпост». Сам обвиняемый признал вину.

В Нижневартовске муж мусульманки избил врача за то, что тот осмотрел его жену в ходе приема, сообщают N1 и Baza в соцсетях. Врач-дерматолог получил черепно-мозговую травму и сотрясение. Нападавший задержан. Как отмечается, сперва мусульманка в хиджабе хотела, чтобы её осмотрела женщина-врач, но в итоге согласилась и на мужчину-дерматолога. После её ухода в кабинет ворвался разгневанный муж и начал избивать медика.

Актер Дэниел Крейг был удостоен звания почетного коммандера Королевского военно-морского флота Великобритании за роль Джеймса Бонда, говорится на сайте проекта. Последняя часть Бондианы с его участием «Не время умирать» должна выйти в конце сентября.

Ночью в центре Москвы загорелось здание общежития военного университета. К шести часам утра его удалось ликвидировать, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. В Минобороны заявили, что пострадавших нет. Пожару присвоили третий ранг сложности из-за риска обрушения конструкции.

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