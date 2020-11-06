КПРФ удалила анонс акции протеста со своего сайта из-за угроз блокировки от Генпрокуратуры

КПРФ получила от Роскомнадзора уведомление о необходимости удалить с сайта партии сообщение с протестом против результатов выборов и призывом выйти на народный сход, иначе сайт будет заблокирован. Об этом в своем телеграм-канале написал секретарь ЦК КПРФ и кандидат в депутаты Госдумы Сергей Обухов.

Как рассказал Обухов, Роскомнадзор направил в редакцию сайта уведомление о возможной блокировке сайта партии за анонсы Всероссийской акции протеста.

В уведомлении говорится, что публикация содержит «призывы к участию граждан в несогласованном массовом мероприятии протестного характера», а ее целью является «возбуждение протестной активности и вовлечения граждан в массовое нарушение общественного порядка».