Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:35

В Москве пересчитают результаты скандального онлайн-голосования

Используют ли для этого файлы, сохраненные независимыми наблюдателями, пока не ясно, но пересчет должен состояться до конца недели

Фото: АГН Москва

Общественный штаб Москвы по наблюдению за выборами поручил пересчитать результаты дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает сопредседатель независимого наблюдательского движения «Голос»* Григорий Мельконьянц.

Напомним, что онлайн-голосование вызвало бурную реакцию в обществе после того как опубликование его результатов было отложено. На этом фоне с ТИКов в ночь голосования также поступали сведения о прекращении ввода протоколов с оффлайн-участков из-за проблем с системой ГАС «Выборы». Когда результаты электронного голосования стали известны, оказалось, что во всех округах побеждают кандидаты от «Единой России» либо поддержанные властью, хотя по результатам бумажного голосования в большинстве округов побеждали оппозиционеры от разных партий.

Многие представители оппозиции, в частности, КПРФ и «Яблока» и соратники Алексея Навального, а также ряд экспертов предполагают, что онлайн-голосование было сфальсифицировано. Впрочем, даже среди независимых наблюдателей есть и сторонники версии, что объяснить столь неожиданные результаты ДЭГ в теории возможно.

Пересчет результатов ДЭГ должен состояться до понедельника, 27 сентября. По каким данным будет производиться пересчет, пока непонятно. Как пишет Мельконьянц, у наблюдателей сохранились файлы с зашифрованными данными, полученными из системы ещё до того как начался первоначальный подсчет: «У наблюдателей есть скачанные файлы с транзакциями, по стоянию на разное время, которые в том числе можно использовать для пересчета. Проверить, не произошла ли подмена голосов в период затянувшейся расшифровки и правильно ли были учтены последние голоса избирателей, воспользовавшиеся инструментом “переголосования”», — поясняет эксперт. Согласны ли власти использовать эти файлы, а не собственные, не утоняется.

*По закону мы обязаны сообщить, что движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено Минюстом в реестр организаций-«иноагентов», не зарегистрированных в России. Ведомство утверждает, что «Голос» финансирует «гражданка Республики Армения». 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 22 часа назад

Алексей Горбунов: Если тебя мочат с двух сторон – все в порядке, ты панк

Политика 2 дня назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 3 дня назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Происшествия 4 дня назад

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи и подрыве отдела полиции под Воронежем

Политика 5 дней назад

Школьников в первый день выборов в Госдуму массово вывели на экскурсии: им рассказывают об успехах властей и дарят подарки

Происшествия 6 дней назад

Нападение на отдел полиции и убийство семьи под Воронежем: что известно на этот момент

Происшествия 15 минут назад

Спасательный вертолет не смог обнаружить исчезнувший с радаров самолет Ан-26

Общество 30 минут назад

"Неожиданный для нас экспромт": Памфилова о пересчете результатов ДЭГ в Москве

Общество 44 минуты назад

Путин наградил обезвредившего пермского стрелка сотрудника ДПС орденом Мужества

Политика 50 минут назад

В офисе Зеленского объяснили покушение на его советника борьбой с олигархами

Общество 1 час назад

МВД планирует искать преступников с помощью искусственного интеллекта и биоматериала

Общество 1 час назад

То, чего ожидали: Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в России

Происшествия 1 час назад

На первого помощника президента Украины Сергея Шефира совершено покушение

Общество 2 часа назад

Краевой суд отказался сажать в СИЗО подозреваемого в оправдании терроризма

Общество 3 часа назад

Минздрав России утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса

Общество 4 часа назад

Мизулина предложила передать полиции часть функций органов опеки

Общество 4 часа назад

"Реальной опасности не было": Преподаватель объяснил, почему читал лекцию во время шутинга

Общество 4 часа назад

Глава Минтруда назвал размер индексации пенсий в 2022 году

Политика 4 часа назад

Главное к 22 сентября: Отмена выборов, заснятый майором вброс в сейф-пакет, "новая эра" США

Общество 5 часов назад

Нейтральный офисный свет уменьшает количество опечаток и влияет на продуктивность

Общество 6 часов назад

Россия поставила рекорд XXI века по площади сгоревшего леса

Политика 6 часов назад

Венедиктов признан главным злом выборов своими же подписчиками

Общество 14 часов назад

"Значит, снова будут грабить…": в сети уверены, что Хуснуллин не случайно заговорил про изменения в ЖКХ после выборов

Политика 14 часов назад

Шульман, не называя имен, прокомментировала ситуацию с электронным голосованием и Венедиктовым

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика