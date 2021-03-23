В Москве пересчитают результаты скандального онлайн-голосования

Общественный штаб Москвы по наблюдению за выборами поручил пересчитать результаты дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает сопредседатель независимого наблюдательского движения «Голос»* Григорий Мельконьянц.

Напомним, что онлайн-голосование вызвало бурную реакцию в обществе после того как опубликование его результатов было отложено. На этом фоне с ТИКов в ночь голосования также поступали сведения о прекращении ввода протоколов с оффлайн-участков из-за проблем с системой ГАС «Выборы». Когда результаты электронного голосования стали известны, оказалось, что во всех округах побеждают кандидаты от «Единой России» либо поддержанные властью, хотя по результатам бумажного голосования в большинстве округов побеждали оппозиционеры от разных партий.

Многие представители оппозиции, в частности, КПРФ и «Яблока» и соратники Алексея Навального, а также ряд экспертов предполагают, что онлайн-голосование было сфальсифицировано. Впрочем, даже среди независимых наблюдателей есть и сторонники версии, что объяснить столь неожиданные результаты ДЭГ в теории возможно.

Пересчет результатов ДЭГ должен состояться до понедельника, 27 сентября. По каким данным будет производиться пересчет, пока непонятно. Как пишет Мельконьянц, у наблюдателей сохранились файлы с зашифрованными данными, полученными из системы ещё до того как начался первоначальный подсчет: «У наблюдателей есть скачанные файлы с транзакциями, по стоянию на разное время, которые в том числе можно использовать для пересчета. Проверить, не произошла ли подмена голосов в период затянувшейся расшифровки и правильно ли были учтены последние голоса избирателей, воспользовавшиеся инструментом “переголосования”», — поясняет эксперт. Согласны ли власти использовать эти файлы, а не собственные, не утоняется.

*По закону мы обязаны сообщить, что движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено Минюстом в реестр организаций-«иноагентов», не зарегистрированных в России. Ведомство утверждает, что «Голос» финансирует «гражданка Республики Армения».