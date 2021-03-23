В Москве пересчитают результаты скандального онлайн-голосования
Используют ли для этого файлы, сохраненные независимыми наблюдателями, пока не ясно, но пересчет должен состояться до конца недели
Общественный штаб Москвы по наблюдению за выборами поручил пересчитать результаты дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает сопредседатель независимого наблюдательского движения «Голос»* Григорий Мельконьянц.
Напомним, что онлайн-голосование вызвало бурную реакцию в обществе после того как опубликование его результатов было отложено. На этом фоне с ТИКов в ночь голосования также поступали сведения о прекращении ввода протоколов с оффлайн-участков из-за проблем с системой ГАС «Выборы». Когда результаты электронного голосования стали известны, оказалось, что во всех округах побеждают кандидаты от «Единой России» либо поддержанные властью, хотя по результатам бумажного голосования в большинстве округов побеждали оппозиционеры от разных партий.
Многие представители оппозиции, в частности, КПРФ и «Яблока» и соратники Алексея Навального, а также ряд экспертов предполагают, что онлайн-голосование было сфальсифицировано. Впрочем, даже среди независимых наблюдателей есть и сторонники версии, что объяснить столь неожиданные результаты ДЭГ в теории возможно.
Пересчет результатов ДЭГ должен состояться до понедельника, 27 сентября. По каким данным будет производиться пересчет, пока непонятно. Как пишет Мельконьянц, у наблюдателей сохранились файлы с зашифрованными данными, полученными из системы ещё до того как начался первоначальный подсчет: «У наблюдателей есть скачанные файлы с транзакциями, по стоянию на разное время, которые в том числе можно использовать для пересчета. Проверить, не произошла ли подмена голосов в период затянувшейся расшифровки и правильно ли были учтены последние голоса избирателей, воспользовавшиеся инструментом “переголосования”», — поясняет эксперт. Согласны ли власти использовать эти файлы, а не собственные, не утоняется.
*По закону мы обязаны сообщить, что движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено Минюстом в реестр организаций-«иноагентов», не зарегистрированных в России. Ведомство утверждает, что «Голос» финансирует «гражданка Республики Армения».