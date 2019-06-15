Шульман, не называя имен, прокомментировала ситуацию с электронным голосованием и Венедиктовым

Политолог Екатерина Шульман в эфире программы «Статус» на «Эхе Москвы» прокомментировала ситуацию с первой крупной попыткой использования дистанционного электронного голосования. При этом она отметила, что этот кейс представляет собой некую повторяющуюся ситуацию в отношении уважаемых в оппозиционной среде персон:

«Есть такой повторяющийся паттерн, который повторяется нашими политическими управленцами. Берется человек, обладающий некоторой известностью, авторитетом, каким-то весом. Дальше он привлекается к какому-то делу, которое самому этому человеку кажется хорошим и правильным, способствующим силам прогресса, добра, а также благополучию структуры, которую он возглавляет.

Потом случается какая-то страшная дрянь с этим делом. Потом разъяренная общественность оборачивается на этого человека, потому что он свой и по отношению к нему чувства сильнее, чем к каким-то чиновничьим мордам, которые тебе и не родные, и ты их даже никогда не видал.

Через некоторое время – не сразу – этот человек со своей должности уходит и вроде как никто не жалеет, потому что в нем, как это у нас называется, разочаровались.

В общем виде это схема того, что произошло с Высшей школой экономики, если вы вспомните всю последовательность действий.

Это я вам не для того рассказываю, чтобы вы как-то отреклись от своих эмоций или вошли в чье-нибудь положение. Я просто вам показываю паттерн, повторяющуюся последовательность. Так бывает.

Мы знаем людей, которые выламывались из этой схемы, отказывались в этом участвовать. Вспомним выборы в Мосгордуму в 2019 году: кто-то согласился идти выбираться, а кто-то сначала согласился, а потом, когда увидел, к чему дело клонится, взял да и сбежал. И как-то, глядишь, ничего особенно страшного не произошло. Но для этого надо иметь меньше тщеславия, чем может быть совместимо с натурой человеческой».

«Если коротко: Венедиктов — это Кузьминов, который скоро уйдет из ВШЭ (с «Эха»), и никто не будет об этом жалеть», – интерпретировал этот месседж волонтер команды Любови Соболь в Твиттере Семен Еркин.