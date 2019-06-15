Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за "лжи и грязи"

Учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму.

Об этом она сообщила в своем Facebook. По ее словам, благодаря выборам она «обрела совершенно невероятный жизненный опыт», однако не думала, что политика — это грязь «до такой степени».

«Я действительно считала и в какой-то мере продолжаю считать, что есть серьезные системные проблемы, которые, используя депутатство, можно решить быстрее и эффективнее. Но к такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова», — написала Федермессер.

Она подчеркнула, что уступает место тем, кто сильнее. «Не понимаю, как моей недолгой сопернице Любе Соболь удается выдерживать все эти потоки грязи. Видимо, ее броня крепче», — добавила Федермессер.

Напомним, Федермессер выдвигалась на выборы в 43-м избирательном округе, куда входят районы Арбат, Хамовники и Пресненский. Ее соперниками были юрист ФБК Любовь Соболь и экс-глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин.