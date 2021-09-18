"Уверен, протест будет": Зюганов раскритиковал "криминально-уголовные" выборы

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов не исключил массовой протестной активности после завершения выборов в Государственную думу. Он заявил о целом ряде «вопиющих нарушений», которые требуют внимания Центизбиркома и лично его председателя Эллы Памфиловой.

«Безобразие! За 20 лет дожили до криминально-уголовного голосования, — приводит слова лидера коммунистов Znak.com. — Сейчас каждый второй готов принять участие в уличных акциях. Уверен, протест будет, будет организованным и массовым».

В качестве одного из предполагаемых нарушений Зюганов приводит случай на участке №475 в Клетнянском районе Брянской области, где «женщина меняет кофты и шапки и пачками вбрасывает, вдавливает в урны голоса» (цитата по ТАСС). Он потребовал направить все материалы в Следственный комитет и прокуратуру, возбудить уголовное дело и прекратить голосование на этом УИКе.

Кроме того, представители КПРФ намерены подать заявления в правоохранительные органы из-за предполагаемых нарушений в Самарской, Томской и Саратовских областях, а также в подмосковных Королёве и Балашихе.

Напомним, что ранее «Новая газета» опубликовала аудиозапись масштабной подготовки к фальсификациям в Королёве. Тогда, три недели назад, ЦИК объявил о начале проверки на предмет нарушений.