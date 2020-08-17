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"Мало ли, что они там считали": В Уфе наблюдатель записал поступившие члену комиссии указания

В Уфе пока один член комиссии получал указания о фальсификациях другой под камеру нарушал целостность сейф-пакета

Фото: Скриншот

В Уфе, пока один из наблюдателей записывал на видео процесс запечатывания сейф-пакета, член комиссии с правом решающего голоса (это работники комиссии, к примеру, выдающие бюллетени) случайно включил на телефоне громкую связь, когда слушал сообщение от предполагаемого куратора. В итоге на запись попало, как тот дает ему указание вписывать в протокол те значения, которые были указаны в «задании» вне зависимости от реальных результатов.

Инцидент произошел 17 сентября, сообщение о нем поступило сегодня на «Карту нарушений» «Голоса»*.

«Да, сейчас с юристами разобрались. Все пишем в актах ту цифру, которую я вам поставил в задании. Мало ли, что они там считали, смотрели — никаких этих отговорок не принимается. Пишем ту цифру, которую я вам поставил в задачу. Если у них какие-то вопросы, пусть жалуются», — говорит мужской голос на записи.

У кого именно на телефоне эта запись прозвучала, не видно. Также неизвестно, кто эти указания произносит. Не приводится и контекст разговора.

Одновременно с этим члены комиссии запечатывали сейф-пакет с использованными бюллетенями. Как обращает внимание сопредседатель движения «Голос»* Григорий Мельконьянц, в процессе нарушая процедуру. Наблюдатель этого не заметил.

«В ролике зафиксировано, как неправомерно отрывают индикаторную красную ленту, которая и должна показывать, что сейф-пакет вскрывался», — пишет эксперт в своем Telegram-канале, поясняя, что по правилам этот сейф-пакет не является запечатанным.

Сейф-пакеты содержат специальную индикаторную ленту с клеевой основой, чтобы после запечатывания его нельзя было открыть, не нарушив целостность пакета. Если этой ленты нет, его можно открыть и закрыть без изменения внешнего состояния пакета. Эти пакеты нужны, чтобы гарантировать, что ночью, пока наблюдателей и членов комиссий нет на участках, бюллетени не были подменены.

*Движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено Минюстом в реестр организаций-«иноагентов»

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