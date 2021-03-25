Соратник Алексея Навального Николай Ляскин рассказал, что воспользоваться «Умным голосованием» можно будет сегодня в приложении «Навальный» во второй половине дня. Об этом он сообщил «Дождю» (признан в России «иноагентом»).

«Сегодня ориентировочно во второй половине дня можно будет уже набирать и узнать настоящую фамилию от "Умного голосования“», – заявил он.

Ляскин также подчеркнул, что кандидата, поддерживаемого «Умным голосованием», уже не смогут снять с выборов по закону.

Выборы в Госдуму будут проходить с 17 сентября по 19 сентября.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Умное голосование» политика Алексея Навального, а также потребовал от Яндекса удалить из поискового запроса ссылку на него.