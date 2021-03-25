Соратник Навального сообщил, когда заработает "Умное голосование"
Воспользоваться "Умным голосованием" можно будет 15 сентября во второй половине дня
Соратник Алексея Навального Николай Ляскин рассказал, что воспользоваться «Умным голосованием» можно будет сегодня в приложении «Навальный» во второй половине дня. Об этом он сообщил «Дождю» (признан в России «иноагентом»).
«Сегодня ориентировочно во второй половине дня можно будет уже набирать и узнать настоящую фамилию от "Умного голосования“», – заявил он.
Ляскин также подчеркнул, что кандидата, поддерживаемого «Умным голосованием», уже не смогут снять с выборов по закону.
Выборы в Госдуму будут проходить с 17 сентября по 19 сентября.
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Умное голосование» политика Алексея Навального, а также потребовал от Яндекса удалить из поискового запроса ссылку на него.