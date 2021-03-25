Снятие лидера псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга с выборов в Госдуму по одномандатному округу в Москве признано Верховным судом законным, об этом сообщает сам политик. Ранее это решение утвердил Московский городской суд, после чего оно вступило в силу.

Шлосберг намерен обжаловать решение в высшей инстанции — в президиуме Верховного суда. Также он обратится в Конституционный суд России с требованием рассмотреть на соответствие Конституции закон, который позволяет властям лишать граждан пассивного избирательного права за «причастность к деятельности экстремистской организации с применением обратной силы».

«Никогда не сдавайтесь», — пишет Шлосберг.

Напомним, что Лев Шлосберг выдвигался на выборы в Госдуму по 207-му одномандатному округу в Москве, а также по региональному списку партии на выборы в Псковское законодательное собрание. С обоих выборов его сняли. Причиной называется его якобы причастность к деятельности структур политика Алексея Навального, которые он часто активно критикует.