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Лев Шлосберг официально снят с выборов в Госдуму по московскому округу

Первый апелляционный суд признал законным снятие Льва Шлосберга с выборов. Политик обжалует решение, но оно уже вступило в силу

Фото: Facebook

Лев Шлосберг

Член федерального комитета партии «Яблока» Лев Шлосберг официально снят с выборов в Госдуму по одномандатному округу в Москве. Как сообщил сам кандидат в своем Telegram, Первый апелляционный суд признал законным решение Мосгорсуда о его снятии. 

Это означает, что решение Мосгорсуда с настоящего момента официально вступает в силу. Лев Шлосберг более не является кандидатом в депутаты по одномандатному округу из-за «связей с экстремистской организацией», однако остается кандидатом в депутаты Госдумы по списку партии «Яблоко» и кандидатом в депутаты Псковского заксобрания по региональному списку партии «Яблоко».

«Решение суда считаем необоснованным и незаконным. Оно будет обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд РФ в течение пяти дней», — комментирует решение суда Шлосберг.

Он также уточняет, что в ходе заседания Первый апелляционный суд отклонил ключевые ходатайства стороны защиты: допуск к делу партии «Яблоко» и направление «запроса о конституционности применения норм об ограничении пассивного избирательного права с обратной силой» в Конституционный суд (речь идет о проверке на соответствие Конституции РФ так называемого «закона против ФБК*», который позволяет не допускать до выборов кандидатов, связанных с деятельностью экстремистских организаций, в том числе в случае, если эта связь имела место ещё до признания организации экстремистской). Впрочем, саму связь с экстремистскими организациям Шлосберг также отрицает.

Кроме того, суд отказался привлекать к процессу ЦИК РФ, изначально допустивший Шлосберга до выборов, а также отказался истребовать результаты проверки, которую в его отношении проводило Министерство юстиции РФ, — она также не помешала ЦИК выдвинуть его на выборы.

*Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального признан «экстремистской организацией» и «иностранным агентом», запрещен в России и ликвидирован по решению суда.

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