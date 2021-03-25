Лев Шлосберг снят "зеленым" конкурентом

«Московский городской суд по административному иску кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу № 207 от партии «Зеленые» Андрея Пангаева принял решение об отмене моей регистрации как кандидата в депутаты Государственной Думы в одномандатном округе, – написал Шлосберг в своем телеграм-канале. – Суд не допустил к участию в процессе представителя партии «Яблоко» как заинтересованного лица. Мои интересы представляет юрист Евгений Порошин».

Как выяснилось, суд не допустил к участию в заседании Евгения Порошина. По словам Льва Шлосберга, решение суда он получит 10 августа, во второй половине дня, и намерен его обжаловать. Также он продолжит вести избирательную кампанию. Ранее псковский избирком снял Шлосберга и члена совета псковского отделения «Яблока» Николая Кузьмина с региональных выборов из-за участия в митинге, якобы организованном ФБК*. На следующих день оба кандидата были восстановлены.

Об Андрее Пангаеве, выдвигающемся в том же округе, что и Шлосберг, известно не много. Занимается выращиванием лекарственных растений, с 2020 года состоит в Общественной палате Новосибирской области, где возглавляет комитет по развитию социального предпринимательства и взаимодействию с некоммерческими организациями регионального отделения «Опоры России», совершенно провластной организации. Ранее в выборах никогда не участвовал. На вопросы «Собеседника» о претензиях к Шлосбергу г-н Пангаев не ответил. Возможно, мы получим его комментарии позже.

*Признан иноагентом и экстремистской организацией.