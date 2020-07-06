В последние пару недель в России активно обсуждаются нападки радикального националистического движения «Мужское государство» на представителей российского бизнес-сообщества из-за использования в их рекламе образов ЛГБТ и чернокожих людей. Ресторан «Тануки» потребовал от Telegram заблокировать паблик, вызвавший возмущение у многих представителей отрасли, а лидер националистов Владислав Поздняков даже решил привлечь к себе внимание, разыграв собственное задержание.

Политолог Кирилл Рогов считает, что «жвачка» в виде «Мужского государства» нужна властям с одной единственной целью — отвлечь общество от развернувшихся этим летом политических репрессий против таких неугодных властям организаций, как Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального и «Открытая Россия»** Михаила Ходорковского, а также ряда СМИ, объявленных «иностранными агентами» или «нежелательными организациями».

«Весной — летом этого года в России была создана и запущена, а точнее формально легализована, полноценная машина преследования инакомыслия и гражданского активизма», — пишет эксперт в своем Facebook. Ключевыми механизмами этих репрессий, по его мнению, выступают как раз законы об «иноагентах», «нежелательных» и экстремистских организациях.

«Размытость формулировок, которая вообще выводит эти “законы” за границы права, и полный произвол правоприменения превращают их в инструмент политического преследования и репрессирования инакомыслия, подобный, как уже было отмечено, статье об антисоветской агитации и пропаганде, с помощью которой осуществлялись репрессии в коммунистическом СССР», — поясняет Рогов.

Он уверен, что письмо главных редакторов независимых СМИ, которое они написали на имя президента с требованием внести корректировки в закон об «иностранных агентах», никак не исправят ситуацию, а давление на гражданских активистов со временем только усилится. Таким образом власть «отвечает» на развитие гражданского общества, которое происходило последние десять лет.

Уничтожить ФБК, «Открытую Россию», «Медузу»***, V-Times*** или «Проект»*** посредством методов, которыми разваливали СМИ в нулевые годы, власти уже не могли и поэтому им понадобилось создать для этого механизмы «криминализации и принудительного ограничения деятельности», считает политолог:

«Отказаться от этих инструментов "по просьбе заключенных" режим в нынешних обстоятельствах вряд ли может себе позволить».

Впрочем, Рогов допускает, что при определенном давлении в будущем власти могут пойти на уступки, а до того времени борьба за отмену всех перечисленных «псевдоправовых инструментов преследования», по его мнению, вполне может вылиться в аналог требований общества времен Советского Союза избавиться от статьи об антисоветской агитации и пропаганде.

*«Фонд борьбы с коррупцией» признан «иноагентом» и запрещенной в России экстремистской организацией.

**«Открытая Россия» признана в России «нежелательной организацией».

***«Медуза» и VTimes объявлены «иностранными агентами», а «Проект» — «нежелательной организацией».