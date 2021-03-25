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Партия Меркель увеличивает отставание от социал-демократов за месяц до выборов

СДПГ усиливает лидерство в предвыборной гонке на фоне падения рейтингов блока Меркель ХДС/ХСС. "Зеленые" на третьем месте

Фото: Global Look Press

Армин Лашет, Анналене Бербок, Олаф Шольц

Очередной электоральный опрос в Германии фиксирует значительный отрыв Социал-демократической партии Германии (СДРГ). За них сейчас, за четыре недели до выборов, готовы проголосовать 24%, в то время как за консервативную партийное объединение ХДС/ХСС уходящего многолетнего канцлера Ангелы Меркель — лишь 21%. Блок «Союз-90»/«Зеленые» находится на третьем месте с 17%.

Такие данные приводит Deutsche Welle со ссылкой на исследование института Insa. По их данным, либеральная Свободной демократической партии (СвДП) получила бы четвертое место в парламенте, если бы голосование посходило бы прямо сейчас, у «Альтернативы для Германии» 10%, а у «Левой партии» — 6%. Все остальные партии вместе набирают порядка 8% голосов избирателей.

Напомним, что ранее опрос института Forsa также показал, что ХДС/ХСС уступил лидирующую позицию СДПГ, однако тогда у них были 23% и 22%. Новый опрос показывает куда более значительный разрыв.

В Германии федерального канцлера не выбирают, его назначает парламент. Несмотря на поддержку со стороны Ангелы Меркель, её преемник Армин Лашет, согласно опросу Insa, лично пользуется намного более скромной популярностью, чем лидер СДПГ Олаф Шольц. Если бы гражданам пришлось голосовать за канцлера, Лашет бы получил лишь 10%, в то время как за Штольца готовы проголосовать 31% немцев. Ещё 14% выбрали бы лидера «Зеленых» Анналене Бербок.

Теги: #Германия

Рубрика: Политика

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