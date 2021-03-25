Рейтинг партии Меркель перед выборами падает. Она впереди "Зеленых", но уступает СДПГ

Блок консервативных партий, состоящий из Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель и Христианско-социального союза (ХСС), впервые за последние 15 лет уступил в электоральном рейтинге поддержки Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Согласно предвыборным замерам исследовательского института Forsa, на который обращает внимание Deutsche Welle, рейтинг СДПГ составляет 23% в то время пока за блок ХДС/ХСС готовы отдать свои голоса лишь 22% избирателей — это худшие результаты партии Меркель с 1984 года.

При этом блок «Зеленые»/«Союз-90» занимают уверенное третье место в предвыборной гонке с 18%, утратив один процент. Далее следуют партии «Свободная демократическая партия Германии» (12%), «Альтернативы для Германии» (10%) и «Левая партия» (6%).

Аналитики расходятся во мнении, пойдет ли вообще действующая партия власти в новую правительсвенную коалицию, которая будет назначать нового федерального канцлера.

Напомним, что ранее Ангела Меркель выразила уверенность, что пост канцлера достанется Армину Лашету из ХДС.