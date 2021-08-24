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Главное к 25 августа: Предвыборный венок, афганский дэдлайн, ТВ-реклама дорожает, дефицит милкшейков

США спешат выйти из Кабула к 31 августа, но могут задержаться, угрозы кандидатам, ООН давит на Польшу. Главное к утру среды

Фото: Global Look Press

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев обратилось к властям Польши с требованием принять порядка 30 беженцев, которые уже несколько недель сидят на границе в окружении военных на белорусско-польской границе. Ни одна из сторон не готова принять их, Варшава настаивает, что они должны отправиться в Минск, поясняя, что не хочет поддаваться на провокации Лукашенко. При этом в ООН напоминают, что Польша подписала Женевскую конвенцию и не должна наказывать мигрантов за то, что они попытались войти в страну нелегально. 

«Мы призываем польские власти обеспечить этим людям доступ к немедленной медицинской помощи, правовым консультациям и психологической поддержке», — говорится в заявлении офиса Верховного комиссара.

Монополист на рынке размещения рекламы на ТВ «Национальный рекламный альянс» планирует на фоне растущего спроса повысить цены на рекламу на 15-20%, а в Москве удорожание достигнет 30%, пишет «КоммерсантЪ». Это самое высокое повышение цен за 5 лет существования компании-посредника. Эксперты отмечают, что, несмотря на восстановившийся спрос и ожидание роста цен на ТВ-рекламу, таких цифр рекламодатели не предвидели и, вероятно, будут сокращать дорогое размещение.

Оппозиционный кандидат в депутаты Совета депутатов города Бердск, 19-летняя Дарья Артамонова сообщила, что ей начали поступать угрозы. Неизвестные прислали её родителям похоронный венок с надписью «Вместе скорбим по Дарье»: 

«Угроза? Очень низко. Вы показали свою истинную сущность. Ничего человеческого от вас ждать нельзя, я поняла», — комментирует девушка.

Кандидат сообщила, что написала заявление в полицию. Артамонова представляет «Коалицию Бердск», объединение оппозиционных кандидатов, созданное по примеру «Коалиции Новосибирск», которая в прошлом году провела ряд политиков в парламент Новосибирска.

Мосгорсуд счел законным отказ в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы Романа Юнемана (Москва). Политик пояснил, что собранные им подписи забраковали по причине устаревших данных в базе МВД, информация в которых не сошлась с представленной в подписных листах.

Государственный долг России превысил 20 трлн рублей. По оценкам Счетной палаты, он сейчас составляет 20,4 трлн или 17,7% прогнозируемого объема ВВП. Он вырос за последние полгода на 1,5 трлн или на 7,8%.

Также ведомство подсчитало, что в России к 1 апреля проживали 42,6 млн пенсионеров, их которых 8,6 млн - работающие.

В ходе саммита G7 по Афганистану лидеры пришли к консенсусу о том, что «моральным долгом» «Большой семерки» является помощь всем беженцам, желающим покинуть страну, но вопрос с дэдлайном все также остается нерешенным. Они призвали США держать войска в аэропорту Кабула «столько, сколько необходимо», а председатель саммита, премьер-министр Борис Джонсон обратил внимание, что, несмотря на угрозы талибов*, «у "Большой семёрки" есть значительные рычаги воздействия: экономические, дипломатические и политические» и она может договориться с группировкой (цитата по Euronews).

При этом источник CNN в американском руководстве говорит, что США не смогут вывезти всех, кто помогал им в Афганистане, вне зависимости от даты выхода из страны.

Источники The New York Times говорят, что Байден предупредил G7 о высоком риске террористических атак, если их войска останутся в Кабуле после 31 августа. При этом другой источник считает, что этот сценарий до конца не исключен.

Официально Белый дом объявил о разработке плана, включающего корректировку сроков вывода контингента. Байден намерен вывести войска только после того, как США выполнят свои цели.

Великобритания же завершит эвакуацию из Афганистана до 27 августа, пишет The Guardian со ссылкой на источник в Минобороны. Это связано с намерением США уложиться в отведенный срок. За 25-26 августа британцы намерены вывести ещё около 4 тысяч человек.

В свою очередь, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призывает мировое сообщество прекратить споры об уже свершившемся факте выхода американцев из Афганистана и сосредоточиться на спасательной миссии. Он также предлагает предоставить «Талибану» те условия, на которых они согласятся терпеть эвакуацию после 31 августа, передает Deutsche Welle:

«Сейчас не время демонстрировать гнев и недовольство и жаловаться на поведение американцев. Давайте поговорим об этом позже. Что следует сделать прямо сейчас, так это эвакуировать людей и попытаться представить талибам единый западный фронт, а не раздробленный Запад».

Доктрина «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху» будет включена в образовательную программу Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальные ведомства КНР.

В Великобритании McDonald's испытывает масштабные проблемы с логистикой из-за Brexit и локдауна. Поэтому уже в 1250 ресторанах по всей стране не хватает молочных коктейлей. Сеть просит власти Великобритании упростить въезд в страну водителям большегрузов из-за рубежа, пишет Capital.

*«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России.

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