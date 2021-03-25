Сегодня, в 8:08

Россия эвакуирует из Афганистана более более 500 граждан РФ и государств-членов ОДКБ

Для этого создана авиационная группировка из 4-х самолетов, которые уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске

Фото: Global Look Press

По поручению Владимира Путина министерство обороны России задействовало четыре военно-транспортных самолета для эвакуации из Афганистана более 500 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«25 августа по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», – сказали в ведомстве.

Как отмечается, для осуществления эвакуации создана авиационная группировка из 4-х самолетов военно-транспортной авиации, которые уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.

«На каждом российском самолете военно-транспортной авиации для оказания в ходе полета медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами», – подчеркнули в Минобороны и добавили, что в самолетах также есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Теги: #Афганистан

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Общество 5 дней назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 6 дней назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 1 неделю назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 1 неделю назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 25 минут назад

Американские ученые выяснили, как часто непривитые от COVID попадают в больницу

Политика 42 минуты назад

Рейтинг партии Меркель перед выборами падает. Она впереди "Зеленых", но уступает СДПГ

Общество 8 часов назад

"Получается, люди питаются только хлебом и водой?": В сети в шоке от исследования трат россиян

Общество 8 часов назад

"Быдлоконтингент во власти - страшно и опасно для окружающих!" В сети обсуждают проверку прокуратуры Красноярска

Политика 8 часов назад

Бывшая пресс-секретарь Путина: Меня задевало, что в других странах женщин среди официальных лиц больше, чем в РФ

Общество 9 часов назад

"Партийцы из "ЕдРа" - берите на заметку": в сети привели в пример членам партии власти экс-министра из Афганистана

Общество 9 часов назад

"Такая движуха началась – жалко выборы редко": в сети разнесли Титова с его инициативой о создании второго пенсионного фонда

Недвижимость 9 часов назад

С 2020 года цены на квартиры в новостройках выросли на четверть

Общество 9 часов назад

"Пенсионерам выплатят подаяние, и уровень бедности упадёт до 0%": в сети обсуждают цифры, представленные Минтруда

Общество 9 часов назад

"Сначала принудили вакцинироваться и носить маски, а потом ля-ля-ля": в сети обсуждают слова Путина и Собянина

Происшествия 10 часов назад

В Тольятти сотрудник бумажной фабрики скончался, попав в резальный аппарат

Общество 10 часов назад

"И как Путину не стыдно делать подачки прямо перед выборами?": В сети недовольны действиями президента

Политика 10 часов назад

Порошенко обвинил Зеленского в том, что на него напали с зелёнкой. Нападавший задержан

Общество 12 часов назад

Износ настоящего

Общество 12 часов назад

Православный КамАЗ, индексация сверх инфляции для силовиков и "честный шантаж" Путина: новости к вечеру 24 августа

Общество 14 часов назад

Минюст: "Дождь"* признан иноагентом, поскольку получил от Еврокомиссии более €130 тыс.

Общество 15 часов назад

Покупаешь планшет, айфон, ноутбук? Заплати процент Михалкову, друг!

Общество 15 часов назад

"Жалкая подачка с наших же налогов": россияне высказали Путину из-за указа о выплатах пенсионерам

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика