Россия эвакуирует из Афганистана более более 500 граждан РФ и государств-членов ОДКБ

По поручению Владимира Путина министерство обороны России задействовало четыре военно-транспортных самолета для эвакуации из Афганистана более 500 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«25 августа по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», – сказали в ведомстве.

Как отмечается, для осуществления эвакуации создана авиационная группировка из 4-х самолетов военно-транспортной авиации, которые уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.

«На каждом российском самолете военно-транспортной авиации для оказания в ходе полета медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами», – подчеркнули в Минобороны и добавили, что в самолетах также есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.