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Оппозиционер Пивоваров попросил замглавы АП Кириенко поручиться за него перед судом

Пивоваров просит замглавы путинской администрации по внутренней политике разрешить ему выйти из СИЗО на время выборов

Фото: Global Look Press, скриншот

Андрей Пивоваров и Сергей Кириенко

Оппозиционный политик, экс-глава нежелательной в России «Открытой России», кандидат в депутаты Госдумы Андрей Пивоваров обратился к замглавы администрации президента по внутренней политике Сергею Кириенко с просьбой поручиться за него перед судом, чтобы хотя бы на время выборов его выпустили из СИЗО, где он уже несколько месяцев сидит за репост в Facebook.

Пивоваров обещает не покидать страну, а сразу после выборов готов вернуться в следственный изолятор. Он также уточняет, что вовсе не просит Кириенко закрыть уголовное дело против него, хотя вины своей не видит. Политик добавляет, что «никого не убил и ничего не украл», поэтому, если Кириенко действительно вступиться за него, суд может согласиться отпустить его из СИЗО.

Причину обращения именно к Кириенко Пивоваров объясняет не только его высокой должностью в кремлевской бюрократии, но и прошлым. Он пишет, что во многом пришел в политики именно «по призыву» Кириенко, «воодушевленный [его] предвыборными лозунгами» во времена, когда тот отстаивал демократические ценности вместе с покойным Борисом Немцовым и Ириной Хакамадой.

«Мне нравилось, когда вы говорили, что россияне должны жить в Европе, не уезжая из России. Спустя 20 лет вы занимаете высокий кремлевский пост, а я — за решеткой за оппозиционную деятельность», — говорит Пивоваров, добавляя, что если бы Союз правых сил (СПС) существовал и сейчас, «он бы бился за свободные выборы».

Напомним, что Андрей Пивоваров зарегистрирован как кандидат на выборах в Госдуму по региональному списку партии «Яблоко» в Красноярском крае, где он находится в СИЗО. Из-за него и ещё одного кандидата партия должна маркировать свою агитацию добавляя, что выдвигает «лицо аффилированное с иностранным агентом».

Пивоварова обвиняют в распространении материалов нежелательной организации (статья 284.1 УК РФ) путем репоста записи в Facebook одного из его коллег по «Открытой России». Сама организация была ликвидирована за два дня до возбуждения дела. Более того, защита Пивоварова настаивает, что пост разместил не он, а администратор его соцсети.

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