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Правительство выделит $1 млн на поддержку независимых СМИ. Вот только не в России

Россия оплатит развитие независимой журналистики в странах СНГ, Азии, Латинской Америки и Африки, но не в России

Фото: Global Look Press

С 2022 по 2025 годы правительство России намерено выплатить один миллион долларов на международную программы развития коммуникации ЮНЕСКО, целью которой является защита права на свободу мнений в мире.

Таким образом, Россия материально поддержит независимые медиа в странах СНГ, Азии, Латинской Америки и Африки. Деньги пойдут на развитие журналистике в развивающихся странах, защиту репортеров, повышение их уровня этики и профессиональной подготовки, объясняют в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. Также в рамках проекта планируется обучить зарубежных журналистов противостоять фейкам и дезинформации.

В МИД также сообщают, что в программе должны принять участие государственные СМИ, а также журналистские объединения.

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Рубрика: Политика

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