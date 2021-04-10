Правительство выделит $1 млн на поддержку независимых СМИ. Вот только не в России

С 2022 по 2025 годы правительство России намерено выплатить один миллион долларов на международную программы развития коммуникации ЮНЕСКО, целью которой является защита права на свободу мнений в мире.

Таким образом, Россия материально поддержит независимые медиа в странах СНГ, Азии, Латинской Америки и Африки. Деньги пойдут на развитие журналистике в развивающихся странах, защиту репортеров, повышение их уровня этики и профессиональной подготовки, объясняют в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. Также в рамках проекта планируется обучить зарубежных журналистов противостоять фейкам и дезинформации.

В МИД также сообщают, что в программе должны принять участие государственные СМИ, а также журналистские объединения.

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