ФСБ вломилась в редакцию "Важных историй", пока там не было журналистов

Накануне вечером в редакции расследовательского издания «Важные истории» прошли обыски. Об этом журналисты узнали лишь после того, как пообщались с задержанным тогда же главредом издания Романом Аниным, так как в офисе в этот момент никого не было. За обысками стоят сотрдуники ФСБ, они связаны с делом о нарушении неприкосновенности частной жизни бывшей супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина с использованием служебного положения. Его возбудили ещё в 2016 году, когда «Важные истории» ещё не существовали.

В Telegram-канале издания говорится, что из редакции «на первый взгляд» ничего не пропало, хотя контрразведчики, предположительно, фотографировали документы, хранящиеся у журналистов в ящиках (на это указывает тот факт, что их выложили и разложили). Редакция допускает, что во время этой акции ФСБ могла установить прослушку офиса.

«Что мы можем на это сказать? Да, неприятно и бесит. Нет, не страшно», — пишут журналисты, заверяя, что у Анина всё хорошо.

Напомним, что накануне ФСБ пришла домой к Роману Анину и провела у него шестичасовой обыск. Затем его отвезли на ночной допрос, а после отпустили. Пока что он находится в статусе свидетеля по делу.