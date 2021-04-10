Роман Анин – свидетель по делу. Оно может быть связано с расследованием о Сечине

Главный редактор «Важных историй» Роман Анин был отпущен из СК после ночного допроса, на который его отвезли после шестичасового обыска, проведенного следователями ФСБ в рамках уголовного дела, возбужденного в 2016 году по заявлению бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина Ольги. Незадолго до этого «Новая газета» опубликовала расследование Романа Анина «Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?» По решению суда «Новая» опубликовала опровержение этой статьи, но сам материал остался доступен.

О том, что дело о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (часть 2 статьи 137 УК) было возбуждено по заявлению супруги г-на Сечина, «Дождю» рассказывал редактор «Важных историй» Роман Шлейнов. Разрешение на обыск выдавала судья Басманного суда Ирина Вырышева, поясняла адвокат Анина Анна Ставицкая.

В ходе обыска следователи ФСБ проявляли особый интерес к документам на иностранных языках и связанных с учебой Анина в Стэнфордском университете в США. При обыске у журналиста также под опись изъяли всю технику, включая смартфоны.

В ходе допроса в Следственном комитете, куда главреда расследовательского проекта отвезли после обыска, Анин отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, однако в понедельник, 12 апреля, его могут вызвать повторно.