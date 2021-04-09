Сотрудники ФСБ пришли с обыском к главреду "Важных историй"

Телеграм-канал издания «Важные истории» сообщает, что к их редактору Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ.

В связи с чем проводятся эти следственные мероприятия, пока неизвестно. Сам Роман перестал выходить на связь.

На место обыска прибыли адвокаты.

«Важные истории» — молодое медиа, прославившееся громкими расследованиями о жене советника президента Татьяне Юмашевой, о современном рабстве в России, о «штатных понятых» в силовых ведомствах и многом другом. Издание является передовиком data-журналистики в России.