Проект Ходорковского призвал к реформе ФСБ, опубликовав на службу большое досье

Центр «Досье» представил большой доклад о деятельности Федеральной службы безопасности в современной России. По их мнению, ведомство должно быть серьезно реформировано: ФСБ нужно лишить полномочий по делам, не касающимся напрямую госбезопасности и лишить силового статуса, оставив лишь аналитические и оперативно-розыскные полномочия, направленные на профилактику правонарушений, считают в финансируемом Михаилом Ходорковским проекте.

«За последние 10 лет ФСБ, преимущественно силовыми методами, поставила под свой контроль почти все государственные институты. Кроме того, представители спецслужбы регулярно влияют на решения судей, нарушая принцип независимости судебной ветви власти. Подобная система создает дисбаланс между государственными ведомствами и угрожает безопасности страны», — говорится в докладе. Авторы также считают, что часто применяемые службой методы «нарушают конституционные права граждан и включают в себя худшие практики времен КГБ».

По данным «Досье», реальный контроль над ФСБ сейчас осуществляют Владимир Путин и люди из его ближайшего окружения, а в самом ведомстве царит системная и несистемная коррупция. Там считают, что за последние 20 лет ФСБ не только приобрела крепкие связи с криминалом, но и вытеснила оттуда СК и МВД, превратившись в мощное политическое лобби.

«Может, Ходорковский исходит из того, что оппозиции надо предложить какой-то экспертный вариант, если вдруг когда-нибудь в России будут титанические перемены, — размышляет политолог Алексей Макаркин. — ФСБ, понятно, будет делать все, чтобы эти предложения никогда не были востребованы. Ходорковский же показывает, что не отказался от своих общественных проектов и что поддерживает оппозицию» (цитата по «Ведомостям»). Также эксперт считает, что тот факт, что предложение о реформе направлено в Кремль является не более чем «троллингом», который не приведет к изменениям.

В самом ФСБ предложения и данные центра «Досье» пока не комментировали.