ОПГ в ФСБ. Как чекисты оказались налетчиками

Чтобы попасть на службу в спецназ ФСБ, нужно уметь отжиматься не менее 75 раз, пробежать 3 км за 10 минут 30 секунд, подтянуться 25 раз, выдержать рукопашную схватку против соперника в весе на 25% тяжелее. Примерно такую физподготовку и продемонстрировал один из сотрудников элитного подразделения, когда уходил от преследования через окно 27-го этажа, по кондиционерам на фасаде здания добравшись до пожарной лестницы. Причем скрывался спайдермен в погонах от своих же коллег, которые пришли его арестовать. Взяли человека-паука уже у банкомата, где он хотел снять наличные.

На прошлой неделе ФСБ объявила об обнаружении в своих рядах банды налетчиков из 7 человек. Члены группировки служили в «Альфе» и «Вымпеле» и выезжали как подкрепление на силовые операции. Как выясняется, иногда импровизировали. Как 10 июня 2018 года, когда группа, по версии следствия, инсценировала обыск в банке «Металлург» и изъяла 136 млн рублей у банкира, который принес наличку в банк. Маленький банк (входит только в 5-ю сотню по активам) специализируется в основном на кассовых операциях. Чекисты, уверенные, что вышли на «обнальщика» (обналичивание средств), полагали, что он не будет писать заявление в полицию. Но ошиблись. Имя жертвы скрывается, но уже понятно, что спецназовцы покусились на чей-то важный пирог. Слишком быстро все закрутилось. Сам банк, кстати, принадлежит выходцу из ГРУ Ивану Карасеву.

Налетчикам из ФСБ всем в районе 30 лет, большинство приехали из регионов России. Мажор там один – внук генерала ФСБ Карелина. Семеро уже арестованы. Чаще они проживали в центре спецназа ФСБ в Балашихе, из дорогих удовольствий у них были в основном автомобили – покупали подержанные, но премиум-класса – «Мерседесы» и «Ленд Крузеры» по ценам в районе 2 млн рублей.

Дело будет раскручиваться. Следователи уже подтягивают эпизоды, когда во время обысков по громким делам пропадали крупные суммы денег: 100 млн рублей (по другим источникам – 250 млн) из «кубышки» полковника Захарченко, 500 тыс. рублей и 30 тыс. долларов у родителей арестованного руководителя ФГУП «Атэкс» ФСО Андрея Каминова. Вопрос – к кому приведет нить расследования.

«Система сыплется», – с горечью комментируют ветераны контрразведки. А в самой могущественной спецслужбе России предрекают перемены: главе ФСБ Александру Бортникову 67 лет, его заму Сергею Смирнову 68 лет. Больше всех шансов на дальнейший карьерный рост имеют инициаторы как раз самых громких дел – глава службы экономической безопасности Сергей Королев и его зам Сергей Алпатов. Но в конце июня просочилась информация, что из-за «дела журналиста Голунова» имя Королева пропало из указа о присвоении очередных званий. Теперь новое скандальное расследование должно укрепить позиции генералов.

тем временем

В Москве за госизмену задержан 39-летний помощник полпреда президента в УФО Александр Воробьев.

Дело засекречено.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2019 под заголовком «ОПГ в ФСБ».