Задержанный за госизмену в суде назвал себя помощником полпреда в УрФО

Александр Воробьев, которого ранее задержали по подозрению в госизмене, оказался помощником полпреда президента.

Напомним, о том, что ФСБ задержала россиянина Александра Воробьева по подозрению в государственной измене, Sobesednik.ru сообщал в пятницу, 5 июля.

Как передает ТАСС, в ходе установления личности задержанного в Лефортовском суде Москвы выяснилось, что Воробьев является помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

«Я помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — заявил сам Воробьев перед рассмотрением ходатайства ФСБ о его аресте.