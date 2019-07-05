Шестерых сотрудников ФСБ задержали в Москве из-за хищения 140 млн рублей

В Москве задержали сотрудников спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел» и управления «К» ФСБ РФ.

Как передает РБК со ссылкой на близкий к ФСБ источник, задержания правоохранителей проводились в Москве в четверг, 4 июля.

При этом отмечается, что силовиков подозревают в хищении в банке на сумму не менее 140 млн рублей. Всего по данному делу были задержаны шестеро сотрудников ФСБ, среди которых трое из спецподразделения «Альфа», один — из группы спецназначения «Вымпел», и еще двое — из управления «К» (банковский отдел).

По данным источников издания, в настоящее время в Центре специальных назначений ФСБ проводится проверка. Однако официальными комментариями силового ведомства РБК не располагает.