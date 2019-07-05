Военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о создании ОПС

Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в создании ОПС, грабеже, мошенничестве и превышении полномочий.

Напомним, ранее в РБК сообщали о задержании в Москве шестерых сотрудников ФСБ по делу о хищениях из банка 140 млн рублей.

Как передает ТАСС, в настоящее время военный суд арестовал пятерых задержанных силовиков до августа, еще двое проходящих по данному делу сотрудников ФСБ отправлены под домашний арест.

По данным РБК, офицеров «Альфы» и управления «К» подозревают в создании организованного преступного сообщества, грабежах, мошенничестве и превышении служебных полномочий. В настоящее время их проверяют на причастность к совершению от пяти до 12 эпизодов преступлений.