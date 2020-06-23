Илья Гращенков о зачистке КПРФ: власть льет воду на мельницу Зюганова

Давление на КПРФ перед парламентскими выборами становится все более очевидным. Еще вчера в прессе активно обсуждалось решение Центризбиркома об исключении директора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина из предвыборного списка компартии, недопуск коммуниста Петрова и прочие моменты, а уже сегодня главная тема с тегом КПРФ – задержание кандидата от коммунистов в Москве Анастасии Удальцовой.

Удальцова была задержана возле дома, где она готовилась провести встречу с избирателями. О причинах ее задержания пока ничего не известно, при этом сообщается, что вместе с кандидатом в Госдуму от КПРФ задержаны еще шесть человек – агитаторы и помощники.

Позднее сама Удальцова рассказала, что ее задержание полиция провела непосредственно перед началом встречи с избирателями в московском районе Нагатинский Затон. «Я вместе с еще восемью участниками встречи сейчас находимся в местном ОВД», – отметила она, подчеркнув, что о причинах своего задержания тоже ничего не знает.

Очевидно, что эти действия в отношении очередного кандидата от КПРФ обязательно будут расценены экспертами как продолжение активной «зачистки политического поля» перед парламентскими выборами. Особенность только в том, что в случае с КПРФ, в сравнении с несистемной оппозицией, есть некоторые тонкости.

К примеру, как считает известный российский политолог Илья Гращенков, вероятнее всего, задержание Удальцовой свидетельствует о том, что власти решили заняться всеми ресурсными кандидатами от компартии. При этом, подчеркивает эксперт, подобные действия властей имеют эффект более выраженный, чем самая сильная агитация, поскольку рейтинг КПРФ на фоне происходящего только растет.

«Кандидата в депутаты Государственной думы от КПРФ Анастасию Удальцову задержали в Москве возле дома перед встречей с избирателями. Похоже, что одним Грудининым зачистка компартии не ограничится, на очереди все ресурсные кандидаты от этой политической силы: Рашкин, Петров, Удальцова и другие. В то же время, рейтинг партии за неделю вырос с 18% до 21%. Фактически, такой административной работой власть льет воду на мельницу Геннадия Зюганова намного лучше, чем любая агитация», – пишет Гращенков в своем Telegram-канале.