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"Верните Фургала, иначе выберем КПРФ": в Хабаровском крае не в восторге от выдвижения Дегтярева в губернаторы

Жители региона так и не приняли чужака

Фото: mskagency.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подал в избирком региона документы на регистрацию кандидатом на должность главы края.

«С 25 июля 2021 года для кандидатов на должность губернатора Хабаровского края начался этап предоставления документов на регистрацию, в том числе подписных листов. Сегодня в крайизбирком все необходимые документы представил кандидат, выдвинутый Хабаровским региональным отделением политической партии ЛДПР, Дегтярев Михаил Владимирович», - сообщает избирком.

Отмечается, что Дегтярев представил 183 листа поддержки выдвижения своей кандидатуры. Также им представлены три кандидатуры на должность сенатора: заместитель председателя правительства края по внутренней политике Андрей Базилевский, главный врач краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко, пенсионер Георгий Перов. Один из них будет наделен полномочиями сенатора в случае избрания Дегтярева губернатором. Решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидата будет принято в течение 10 дней с момента сдачи документов.

Новость не сильно вдохновила жителей региона, так как Дегтярев, присланный вместо арестованного губернатора Сергея Фургала, так и не стал для хабаровчан своим.

«Верните Фургала, иначе выберем КПРФ», - пишет житель региона в соцсетях.

«Кто же проголосует за это чудо-юдо?» - не понимает еще один хабаровчанин.

«Он не станет губернатором, он – ЧУЖОЙ», - вторят ему.

«Подал документы, считай – Губернатор. В наше время главное подать, а там уже «дело техники», - грустно замечает читатель.

«Его народ, естественно, не выберет. Но губернатором он станет, также как стал и врио - против воли народа. Как говорится выборы без выбора. Понятно на кого рассчитан весь спектакль, но зачем? Людям и так всё понятно», - отмечает хабаровчанин.
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