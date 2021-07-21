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Что будет делать Грудинин после отстранения от выборов? Гращенков о последствиях для Кремля

По мнению политолога, власти могут столкнуться с резкой радикализацией как Павла Грудинина, так и других коммунистов

Фото: Global Look Press

Степень резонанса недавнего решения российского Центризбиркома об исключении директора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина из предвыборного списка КПРФ пока оценить сложно. Впрочем, и простые граждане в социальных сетях, и многочисленные эксперты в авторских публикациях уже высказались по этому поводу, во многом повторяя друг за другом тезисы о «репрессиях», продолжающейся «зачистке политического поля» страны, а также о том, что власти в действительности оказывают себе медвежью услугу, усиливая поддержку оппозиции со стороны избирателей и повышая риски выраженного протестного голосования.

Причем в этот раз вопросы появились и к мотиву исключения политика из списка коммунистов – обращение бывшей супруги, заявившей о том, что Грудинин якобы имеет долю в иностранной компании, выглядит, мягко говоря, неоднозначно. Да и в целом вектор движения федерального центра под расчистку «посадочной полосы» для партии власти многим очевиден – Кремль снова делает ставки на солидное парламентское большинство, но после пенсионной реформы, закручивания гаек и пандемии рассчитывать на этот результат ему становится все сложнее.

В сложившихся условиях, убежден политолог Илья Гращенков, российские власти и вовсе могут столкнуться не просто с усилением политических позиций КПРФ, которая в этом случае выступает в роли пострадавшей стороны, но еще и с резкой радикализацией как самого Грудинина, так и остальной верхушки коммунистов, в том числе лидера партии Геннадия Зюганова. И все это, подчеркивает эксперт, вполне может привести к усилению противостояния между федеральным центром и КПРФ, которая решит отказаться от всех ранее существовавших договоренностей.

«Удаление Павла Грудинина с выборов очень похоже на часть большой игры, направленной на раскол КПРФ и всей левой оппозиции. Очевидно, что, включая Грудинина в списки партии, Зюганов предполагал вероятный исход с его сносом и размышлял над тем, как в подобном случае развернуть предвыборную кампанию. Разумеется, на ход предстоящих выборов удаление Грудинина большого влияния не окажет, тем более что его сторонники вряд ли примкнут к другим партиям, да и коммунисты смогут укрепить свои позиции в роли главной оппозиционной силы. Куда интереснее то, как будет развиваться ситуация к концу и сразу же после выборов.

Так, после выборов президента России в 2018 году Грудинин стал токсичным для Кремля, поскольку во время предвыборной кампании слишком жестко критиковал систему и ее основных действующих лиц. После этой спойлерской кампании директор «Совхоза им. Ленина» вместо обещанных ему преференций столкнулся с массой проблем и даже едва не лишился бизнеса. Позднее он даже не смог получить мандат депутата вместо умершего академика Алферова, поскольку тот достался Вадиму Кумину, хотя Грудинин всерьез рассчитывал получить место в Думе.

В результате его стали постепенно вытеснять из рядов КПРФ, а исключение из новых списков партии ставит вопрос ребром: либо Грудинин останется в политике и еще больше радикализуется, либо окончательно уйдет. Здесь уместно вспомнить о том, что ранее Грудинин получал предложение от одной из «башен Кремля» о создании нового политического проекта левого толка. Не исключено, что к этому все и идет.

Судя по всему, Грудинин все же остается в политике. Не так давно он публично высказался в поддержку Алексея Навального, назвав его «политическим заключенным», а также заявил о планах обжаловать решение ЦИК в суде. Не стоит исключать, что в публичном пространстве удаление столь видного кандидата сыграет КПРФ на руку. Один лишь факт репрессий со стороны властей может стать почвой для заметного роста уличной активности. Более того, удалить могут не только Грудинина. Так, недавно дело об экстремизме было заведено против депутата-коммуниста Николая Бондаренко, оказывается серьезное давление на Валерия Рашкина, отказывают в регистрации Виталию Петрову и прочее.

Очень похоже на то, что политическая игра по расколу КПРФ в определенный момент выйдет из-под контроля, а принимая во внимание низкие рейтинги власти, коммунисты вполне могут выйти за рамки всех существовавших ранее договоренностей», - пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.

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