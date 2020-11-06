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Последствия снятия Грудинина: политолог предрек Кремлю большие проблемы

В экспертной среде уже довольно давно ходят слухи о перестановках в верхушке КПРФ

Фото: Global Look Press

Пожалуй, уже все критики российской власти успели осудить действия Центризбиркома России, снявшего коммуниста Павла Грудинина с выборов в Государственную думу путем его исключения из партийных списков КПРФ. Поэтому вряд ли есть смысл в очередной раз напоминать о многочисленных версиях о «зачистке политического поля» в стране, первые из которых появились еще на фоне довольно широкого кейса Алексея Навального и его соратников. Нет смысла рассказывать и о странных деталях мотивации этого решения.

Куда интереснее выглядит несколько другой аспект этой истории. Дело в том, что в экспертной среде уже довольно давно ходят слухи о перестановках в верхушке самой КПРФ – эдаком локальном внутрипартийном «транзите», в рамках которого среди видных коммунистов якобы даже наметился определенный конфликт и раскол. И это обстоятельство, как считает российский политолог Максим Жаров, может оказать серьезное влияние на ситуацию, сложившуюся вокруг кандидатуры Павла Грудинина.

Эксперт отмечает, что в КПРФ после принятия ЦИКом резонансного решения сразу же пообещали обжаловать его в ВС РФ и ЕСПЧ, и эти планы, добавляет он, могут добавить Кремлю головной боли, поскольку принятое ЕСПЧ решение позволит крупным западным игрокам называть итоги предстоящих парламентских выборов нелегитимными. Все это, объясняет Жаров, вынудит Кремль и лично президента Владимира Путина «договариваться» с лидером КПРФ Зюгановым о том, чтобы подобной жалобы в ЕСПЧ не поступило, что и откроет главному коммунисту страны возможности для торга. Фактически политолог прогнозирует тайный сговор между Путиным и Зюгановым.

«Способ, которым власти лишили Грудинина права принимать участие в предстоящих парламентских выборах – максимально неудобен для Кремля.

Бывшая жена, причем, даже не она сама, а якобы ее адвокаты, дает повод, который тут же подхватила Генеральная прокуратура, которая якобы подтверждает этот повод по косвенным признакам. Все это в итоге утверждается Центральной избирательной комиссией, которая еще вчера исповедовала в отношении этого же повода полную презумпцию невиновности Павла Грудинина.

В КПРФ заявляют, что планируют оспорить это решение в ЕСПЧ и Верховном суде России. Принимая во внимание тот факт, что ЕСПЧ практически никогда не принимает сторону Российской Федерации, кейс Грудинина при этих вводных вполне может превратиться в одну из ключевых новелл во внешней делегитимизации результатов выборов в Государственную думу 2021 года.

Кремль снова, как и в случае с президентской кампанией в 2018 году, ничего не выиграет от снятия Грудинина с выборов в среднесрочных перспективах. И теперь ход снова на стороне Кремля. Ему нужно убедить КПРФ не подавать иск в Европейский суд по правам человека. Что может попросить за это у президента Путина Зюганов, несложно догадаться. Вероятнее всего, он потребует от Кремля не вмешиваться во внутрипартийный транзит власти», – пишет Жаров в своем авторском Telegram­-канале.  

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