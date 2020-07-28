"Путин устраняет конкурентов – от "выборов" одно название": в сети следят за развитием ситуации с Грудининым

История с недопуском Павла Грудинина на выборы в Госдуму продолжает развиваться. Напомним, директора подмосковного «Совхоза имени Ленина» исключили из списка КПРФ.

После заседания ЦИК Грудинин заявил, что не имеет никакого отношения к иностранной компании Bontro, из-за которой он, собственно, и не был допущен до выборов.

– Могу вам сказать, что налоговая инспекция прекрасно уведомлена, поскольку все документы, которые я перечислил, передавались в инспекцию Москвы и МО, что никакого предприятия у Грудинина с 15 апреля 2017 года не было. Именно поэтому в президентские выборы никто меня не снимал с должности кандидата в президенты, - сказал Грудинин.

Он сообщил о документах, в которых говорится, что в декабре 2018-го зарегистрированное в Белизе предприятие Bontro прекратило свое существование. Поэтому, как считает политик, оснований для его исключения из списка нет.

Как утверждает Грудинин, данные Генпрокуратуры «никакого отношения к Белизу не имеют».

– То, что приложил к своему письму заместитель генпрокурора, - совершенно другие документы. Они получили ответ из какой-то компании «Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед», хотя на самом деле регистратором данной компании является другая совершенно компания. Почему заместитель генпрокурора послал запрос в эту компанию, хотя их там больше 20, - это отдельный разговор, - добавил Грудинин.

Грудинин намерен обжаловать решение ЦИК в суде, и председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что такое право у него есть.

– После нашего решения, которое жестоко должно основываться на законе, считаю, что для нас было бы гораздо лучше со всех точек зрения, чтобы Павел Николаевич был в списке, но мы не можем преступить закон, по итогам нашего решения у всех есть право подать в суд или на нас, или на прокуратуру, - заявила Памфилова. - У нас есть решение Генеральной прокуратуры, нам оно представлено, это более чем достаточное основание. Если мы его не выполним, на нас подаст в суд прокуратура.

– У нас впереди еще Верховный суд первой инстанции, вторая инстанция и Европейский суд. Мы будем бороться и дальше, - сказал в свою очередь глава КПРФ Геннадий Зюганов. - Но у нас есть и другие рычаги, мы проведем общероссийскую акцию, сейчас на штабе протестных действий официально рассмотрим. У нас есть в соответствии с законом право выразить свое отношение везде. Я уверен, что мы его еще восстановим через Верховный суд, ЕСПЧ, акции протеста.

В соцсетях тема со снятием Грудинина с выборов также активно продолжает обсуждаться.

«Подать в суд… И сразу возникает вопрос: "А судьи кто?"» - вопрошает россиянин.

«Странный у нас ЦИК. Недвижимость за границей у депутатов-единоросов искать отказались, сославшись, что это не их прерогатива, а у кандидата в депутаты от КПРФ сразу нашли. Странно всё это как-то. И стыдно за ЦИК. Мой голос уж ЕдРоточно теперь не получит», - пишет читатель.

«Таки сняли... Да-а-а… От "выборов" только название осталось. Реально боятся», - сообщает москвич.

«Это называется, Путин устраняет конкурентов. Грудинин легко мог бы побороться», - предполагает россиянин.

«Пока не шел в президенты был образцовым управленцем, сохранил земли сельхозназначения, хозяйство поставляло половину клубники в стране, работники получали втрое больше чем у соседей. А как пообещал доходы от недр пустить в бюджет, а не в карман кучки ворья, то разу стал злодеем и совхоз показательно закатали в асфальт», - вспоминает читатель.