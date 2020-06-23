"Абсолютно незаконное решение": КПРФ оспорит недопуск Грудинина в Верховном суде

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия намерена пройти все апелляционные инстанции, чтобы добиться регистрации Павла Грудинина в качестве кандидата в депутаты Госдумы и члена федерального списка коммунистов на предстоящих выборах 17-19 сентября.

Зюганов поясняет, что по закону у партии есть возможность апеллировать к Верховному суду. На это должно уйти не более пяти дней, как и на рассмотрение последующей второй возможной жалобы в случае неудовлетворения первой. «Уверен, что мы все восстановим. У нас еще есть время», — поясняет председатель партии ТАСС.

Комментируя предполагаемый недопуск Грудинина до вынесения официального решения ЦИК по этому вопросу Зюганов говорил, что «это будет абсолютно незаконное, неправовое и ненормальное решение» и заверил, что КПРФ готова представить все необходимые документы, подтверждающие, что Грудинин может участвовать в выборах (цитата по РИА Новости).

Председатель столичного горкома КПРФ Валерий Рашкин также настаивает на том, что недопуск Павла Грудинина противоречит законодательству России: «[Глава ЦИК Элла] Памфилова наступила на горло Конституции, не зарегистрировав Грудинина, — уверен коммунист. — Но ЦИК действует в интересах "Единой России", поэтому на Конституцию может не оглядываться». Он полагает, что отказав в регистрации Грудинина члены ЦИК совершили уголовное преступление и должны ответить за это по закону.

Отмети, что сама Памфилова объяснила, что ЦИК не мог допустить Грудинина до выборов после получения документов из Генпрокуратуры. По её мнению, закону бы противоречило именно это.