Написал о коррупции в "Роскосмосе" – "иноагент". ФСБ составила список запретных тем

В конце прошлого года в России был принят закон, который разрешает признавать физлиц «иностранными агентами». В документе говорилось, что этот статус могут получить люди, кроме всего прочего, собирающие данные «в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ». Полный перечень такой информации было поручено составить Федеральной службе безопасности, что она и сделала.

Согласно проекту разработанного ФСБ документа, «иноагентом» можно признать любого, кто собирал почти любую, притом часто общедоступную информацию об армии или «Роскосмосе». Всего в списке 61 пункт с запретными темами, в числе которых ни одна не представляет гостайны — многие вещи из списка без проблем можно обнаружить прямо на сайте Минобороны или «Роскосмоса», на это указывает и юрист Анастасия Буракова в своем Telegram-канале:

«Перечень [составленный ФСБ] довольно широкий, и некоторые данные вполне себе общедоступны на официальных сайтах (ну и в твиттере Рогозина)».

Такими сведениями была признана информация, говорящая о проблемах, «сдерживающих развитие» «Роскосмоса». К примеру, коррупцию в госкорпорации можно назвать проблемой, «сдерживающей её развитие» или неконкурентные зарплаты персонала компании — об этих вещах глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и президент России Владимир Путин говорили неоднократно, но «иностранными агентами» их не признали.

Также «иноагентом» можно признать за сбор данных о «соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках» — под это определение подпадает вопрос «дедовщины», случаи шейминга военнослужащих и прочее.

ФСБ считает опасностью для России сбор частным лицом информации об «оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки». Сюда без проблем подойдут статьи военных обозревателей и аналитических центров. В перечень включены и персональные данные военных, а также данные предварительного расследования дел ФСБ или военных органов следствия.

До сих пор в список физлиц-«иностранных агентов» внести никого не успели, однако больше десятка человек уже включили в перечень физлиц-СМИ, выполняющих функции «иностранного агента».