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Рогозин поразился, как мало получают в "Роскосмосе". Он руководит им уже 3 года

Главу "Роскосмоса" "даже передернуло", когда он узнал, сколько получают сотрудники. Компанией он руководит с 2018 года

Фото: Global Look Press // Дмитрий Рогозин

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что намерен бороться с разницей в зарплатах в самой госкорпорации и его центральном офисе. Он заявил, что когда узнал, сколько зарабатывают российские космонавты по сравнению с их зарубежными коллегами, его «даже передернуло». 

Когда именно Рогозин впервые поинтересовался размером заработка своих сотрудников, не уточняется, однако он возглавляет «Роскосмос» с мая 2018 года, то есть больше трех лет и заговорил об этом только сейчас. При этом президент Владимир Путин поднял вопрос о зарплатах космонавтов ещё в апреле этого года. Тогда же Sobesednik.ru писал об их новом размере: 

Рогозин сказал РИА Новости, что намерен начать создавать возможность финансово мотивировать и других сотрудников: инженеров, конструкторов и прочих. Сколько зарабатывают сейчас они, он не сказал.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в российской космонавтике обнаружилась новая проблема: у членов отечественного экипажа на МКС заканчивается срок годности скафандров, а производство замены для них ещё даже не согласовано:

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