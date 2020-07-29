Рогозин поразился, как мало получают в "Роскосмосе". Он руководит им уже 3 года

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что намерен бороться с разницей в зарплатах в самой госкорпорации и его центральном офисе. Он заявил, что когда узнал, сколько зарабатывают российские космонавты по сравнению с их зарубежными коллегами, его «даже передернуло».

Когда именно Рогозин впервые поинтересовался размером заработка своих сотрудников, не уточняется, однако он возглавляет «Роскосмос» с мая 2018 года, то есть больше трех лет и заговорил об этом только сейчас. При этом президент Владимир Путин поднял вопрос о зарплатах космонавтов ещё в апреле этого года. Тогда же Sobesednik.ru писал об их новом размере:

Рогозин сказал РИА Новости, что намерен начать создавать возможность финансово мотивировать и других сотрудников: инженеров, конструкторов и прочих. Сколько зарабатывают сейчас они, он не сказал.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в российской космонавтике обнаружилась новая проблема: у членов отечественного экипажа на МКС заканчивается срок годности скафандров, а производство замены для них ещё даже не согласовано: