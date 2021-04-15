После повышения зарплат космонавты будут получать меньше депутатов Госдумы

В «Роскосмосе» отчитались о том, что после повышения заработных плат, на котором настоял президент РФ Владимир Путин, средняя зарплата российских космонавтов составит порядка 300 тысяч рублей. Это вдвое ниже, чем у их коллег из США и Евросоюза, но для такого повышения потребовалось четыре месяца работы правительства и администрации президента. При этом зарплата депутатов всё ещё выше даже после всех вычетов.

«Президент объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% — чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата», — приводит ТАСС слова заместителя гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максима Овчинникова. Он также обратил внимание на то, что космонавты, которые уже летали в космос, в среднем зарабатывают больше 500 тысяч в месяц. Из этого следует, что для остальных средняя зарплата меньше 300 тысяч.

Осенью прошлого года «Открытые медиа» посчитали, сколько зарабатывали депутаты и сенаторы в 2019 году. По сравнению с 2018-м, когда официальные зарплаты парламентариев составляли около 400 тысяч рублей в месяц (что подтвердили в Госдуме), а после всех налоговых вычетов — 338,5 тысячи в месяц в среднем, в 2019 году они, судя по всему, выросли до 450 тысяч рублей, то есть на 13%. Необходимо отметить, что официальной зарплатой доходы многих парламентариев не исчерпываются — к примеру, самый высокий годовой доход в 2019 году был зафиксирован у единоросса Григория Аникеева, который задекларировал 2,352 миллиарда, а на втором месте оказался единоросс Леонид Симановский с 1,165 миллиарда. При этом к 2023 году зарплата федеральных парламентариев должна в среднем вырасти до 500 тысяч рублей в месяц.

Сколько получают депутаты – на руки и "натурой" в виде льгот

(Материал от мая 2018 года)

При этом депутаты Мосгордумы зарабатывают куда больше своих коллег по Госдуме и более чем в два раза больше космонавтов. Их зарплата, по подсчетам «ОМ», составляет в среднем 600 тысяч рублей, и к 2022 году вырастет до 776 тысяч. В отличие от Госдумы, в столичном парламенте зарплату получают не все депутаты, а лишь 16 из них, всем остальным приходится искать другие источники дохода и совмещать депутатство с основной работой, на что неоднократно жаловались оппозиционные депутаты.