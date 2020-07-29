"Маск просто бы посмеялся": Наши космонавты остаются без скафандров, а обновка вязнет в бюрократии

Вскоре представителям российской миссии на Международной космической станции (МКС) будет не в чем выходить в космос — срок годности их скафандров уже истекает, а новых не только нет, их производство чиновники ещё даже не согласовали. На это пожаловался в разговоре с РИА Новости генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

«Нужны новые скафандры», — сказал он, объяснив, что не менее трех лет регулярно пытается добиться начала их производства, донося эту мысль до заказчиков. За это время были утрачены выходы на необходимые для создания скафандров «Орлан-МКС» материалы и даже их поставщиков, а применение в производстве других материалов не только потребует больших затрат, но и увеличит срок изготовления.

По словам г-на Позднякова, чтобы добиться согласования техзадания в России, из-за разных бюрократических формальностей необходимо потратить не один год:

«Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте».

На станции есть новые скафандры «Орлан-МКС» и запасные, устаревшая модель, «Орлан-МК». Первые должны выдерживать 20 выходов в открытый космос, а вторые — всего 15. Лишь запуск одного модуля «Наука» в ближайшие дни потребовал порядка десяти выходов в космос. В теории, если скафандры не будут повреждены, их эксплуатацию можно продлить ещё на пару выходов, но это уже может нести риск для жизни космонавтов: «Всегда требуется смелость для принятия таких решений», — объясняет эксперт.