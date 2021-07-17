Пикеты в Москве: противник ипотеки и сторонник правозащиты оказались в одном автозаке

17 июля на Пушкинскую площадь независимо друг от друга с одиночными вышли два жителя Москвы Александр Ушенко, который решил выразить свою позицию относительно ипотечных займов в «социальном государства», и Артем Белецкий, выступивший в поддержку правозащитного проекта «Команда 29». Об этом они сами рассказали «ОВД-Инфо» из автозака, куда столичные правоохранители их сопроводили.

На плакате вышедшего с социальным протестом г-на Ушенко было написано «НЕТ ипотеке! В социальном государстве — социальное жилье! Вернуть многодетным семьям отдельную очередь на жилье!» Он, судя по подписи, представляет «рабочую группу по жилью».

Пикет г-на Белецкого, вероятно, связан с тем, что накануне Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал сайт правозащитного объединения журналистов и юристов «Команда 29». Как ранее писал Sobesednik.ru, на портале якобы нашли материалы «нежелательной организации», что правозащитники однозначно отрицают, настаивая, что блокировка полностью незаконна.

Ушенко и Белецкий до сегодняшних пикетов знакомы не были и проводить совместную акцию вовсе не собирались.

Как сообщили задержанные, до 16:00 представители МВД обещали продержать их в автозаке, а после пикетчики будут доставлены в ОВД «Тверской». Что конкретно вменяется активистам, не уточняется. После начала пандемии коронавируса московская полиция не раз задерживала граждан, вышедших на одиночные пикеты. При этом в конце 2020 года был принят новый закон, по которому серия одиночных пикетов по факту приравнивается к несогласованной массовой акции. После этого Конституционный суд настоял на смягчении принятой нормы, если акции проводятся в разные дни.