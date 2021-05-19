КС запретил рассматривать серию одиночных пикетов как одну несогласованную акцию

Конституционный суд России (КС) признал трактовку серии одиночных пикетов как одно несогласованное публичное мероприятие ограничением на свободу мирных собраний и запретил судам общей юрисдикции привлекать за это к ответственности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление судебной инстанции.

КС постановил, что если одиночные пикеты проводятся в течение нескольких дней с участием в них не более одного гражданина в день, то признание такой акции одним мероприятием не отвечает «принципам необходимости, соразмерности и пропорциональности ограничения права на свободу мирных собраний».

Также, согласно предписанию КС, при рассмотрении вопроса о том, является ли серия одиночных пикетов одним мероприятием, суды обязаны установить наличие общего замысла и организации пикетов и одновременность их проведения.

Проверка законодательства проводилась СК по жалобе Ирины Никифоровой, которая выступала против строительства мусоросжигательного завода в Татарстане. Женщина проводила одиночные пикеты в центре города, которые не требовали уведомления властей. Однако ​районный суд Казани назначил активистке 30 часов обязательных работ и признал ее виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления»).

Конституционный суд постановил, что решение суда по делу Никифоровой должно быть пересмотрено.

Ранее Тверской районный суд признал депутата Мосгордумы Сергея Митрохина организатором акции «Пикет бомжей» возле Совета Федерации 17 марта. По статье КоАП о повторном нарушении правил проведения массового мероприятия политика приговорили к штрафу в размере 150 000 рублей. При этом сам депутат тогда был наблюдателем пикета, в котором стоял другой гражданский активист, но именно политика признали устроителем встречи.