"Пикет бомжей" после слов Нарусовой обошелся депутату Мосгордумы в 150 тысяч

В Москве Тверской районный суд признал депутата Мосгордумы Сергея Митрохина организатором акции «Пикет бомжей» возле Совета Федерации 17 марта. По статье КоАП о повторном нарушении правил проведения массового мероприятия политика приговорили к штрафу в размере 150 рублей, пишет «Новая газета».

При этом сам Митрохин тогда был наблюдателем пикета, в котором стоял другой гражданский активист, но именно политика признали устроителем встречи.

«Я не стоял с плакатом, находился в нескольких десятках метрах, давал интервью журналистам. Силовики считают, что я был организатором того пикета. По всем видеозаписям ясно, что я не участвовал», – оправдывается Митрохин.

Сам пикетчик не был привлечен к ответственности. Он и другие граждане прибыли к Совфеду, чтобы подвергунть критике сенатору Людмилу Нарусову, которая назвала участников пикетов поодаль от правительственных зданий «бомжового вида» люди.

Сергей Митрохин ранее был оштрафован на 300 тысяч рублей за участие в апрельской акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.