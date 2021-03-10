"Нарусова, а так ок?": Софико Арифджанова объяснила свой пикет в свадебном платье у Совфеда

На минувшей неделе сенатор Людмила Нарусова заявила в ходе заседания комитета по конституционному законодательству, что на ступенях СовФеда она видела одиночных пикетчиков «бомжового вида» и ей это неприятно. Монолог свой она начала с уточнения: «У нас же одиночные пикеты запрещены?» В тот же вечер журналистка и активистка Софико Арифджанова вышла на ступени СовФеда в вечернем платье и боа с плакатом: «Нарусова, а так ок?»

Прекрасный одиночный пикет обсуждаем с самой Софико Арифджановой.

Софико Арифджанова

– Скажите, как на вас реагировали люди? Интересовались ли происходящим? Полиция не предъявляла претензии?

– Прохожие на меня никак не реагировали. Там было несколько полицейских, но они вообще не поняли, что происходит. Они не поняли, кто такая Нарусова, почему я стою в каком-то свадебном платье, почему меня фотографируют. Они посмотрели, постояли и спокойно ушли.

– Одиночные пикеты, как мы знаем, теперь опасное мероприятие. Как вы полагаете, Клишас шутил или не шутил, когда предложил Нарусовой написать закон о запрете одиночных пикетов?

– Конечно же он шутил. На записи с этого заседания даже слышно, как все смеются. Мне кажется, одиночные пикеты не запретят – в этом нет никакой необходимости. Если акция неугодна, ее все равно разгонят, участников оштрафуют и т.д.

– Поверили ли вы г-же Нарусовой, когда она оправдывала свои слова тем, что неопрятный пикетчик выступал против Михаила Горбачева?

– Меня немного удивило такое серьезное отношение к этому пикету. Я просто порадовалась возможности немного похулиганить в рамках нашего политического поля. Рада, что вы не просите меня дать какие-то обоснования своей акции и как-то прокомментировать поведение Нарусовой. Хотя она использовала слово «бомжи» как оскорбление. И не все это рефлексируют и понимают, что она как сенатор должна делать и кому служить.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №09-2021 под заголовком «Софико Арифджанова: Хотела похулиганить в рамках политического поля».