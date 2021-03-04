"Илья, будь осторожен": Соболев записал пародию на скандального сенатора Совфеда Нарусову

Похоже, что история с высказываниями сенатора Людмилы Нарусовой, которая приходится матерью известной российской телеведущей Ксении Собчак, закончится только после того, как все желающие не просто выскажутся по этому поводу, но еще и представят свое видение того, как ведут себя члены верхней (да и нижней тоже) палаты российского парламента.

А ведь фраза «бомжового вида человек» в отношении одиночного пикетчика, как бы ни пыталась оправдываться Людмила Борисовна, нарочито негодуя по поводу оскорблений в адрес Михаила Горбачева, действительно выглядит, как минимум, не соответствующей высокому статусу сенатора. Тем более, что запись ее разговора с коллегами по Совфеду очевидно демонстрирует недовольство Нарусовой не только с точки зрения призывов «судить и расстрелять» Горбачева, на которые она пожаловалась в эфире «Эха Москвы», пытаясь как-то смягчить эффект от своих высказываний.

Более того, у Людмилы Нарусовой есть все шансы, пусть временно, но все-таки стать мемом. И первые шаги в этом направлении пользователи социальных сетей уже делают. Более того, не так давно известный российский комик и телеведущий Илья Соболев даже записал пародию на мать Ксении Анатольевны Собчак, высмеяв в своем видео не только сенатора, но и в целом стремление ряда представителей российской власти к так называемому «запретительству». К слову, передать в тексте талантливо скомпилированную Соболевым подборку «претензий» власть имущих к обычным гражданам не выйдет, это лучше увидеть самому.

А вот о том, насколько удачной оказалась шутка комика после не очень шуточных высказываний политика, можно судить по комментариям к его посту, в котором многочисленные подписчики Илья Соболева высказывают одобрение и тоже пытаются шутить. Причем, превалируют в комментариях параллели между Нарусовой и ее знаменитой дочерью Ксенией Собчак. «Мама отжигает похлеще дочки», «А что смешного, скоро все гуськом будем ходить», «Голосуем за Соболя», «Какая дочь, такая и мать», «Илья, по опасному пути ходишь, будь осторожен», – пишут пользователи.